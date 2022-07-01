Девять человек пострадали при стрельбе в США

Полиция на месте происшествия. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

В американском штате Нью-Джерси в результате стрельбы девять человек получили ранения. Их госпитализировали в больницу. Среди пострадавших есть ребенок, передает Fox News.

Стрельба произошла вечером на одной из улиц Ньюарка, штата Нью-Джерси.

Как пишет издание со ссылкой на полицию города, в результате инцидента пострадали восемь взрослых и один ребенок. Их госпитализировали в больницу. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы приступили к расследованию данного происшествия.

В июне в американском штате Мэриленд в городе Смитсбург в результате стрельбы погибли три человека. Еще один человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В этом же месяце в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома произошла стрельба. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976504-devyat-chelovek-postradali-pri-strelbe-v-ssha/