Расследование в отношении замначальника полиции начато в Алматинской области

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В отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района Жетысуской области начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района, который, используя свое служебное положение, в период 2021-2022 годы зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП) в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

В Антикоре добавили, что ввиду признания вины процессуальное задержание в отношении подозреваемого не производилось.

Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975030-rassledovanie-v-otnoshenii-zamnachalnika-politsii-nachato-v-almatinskoy-oblasti/