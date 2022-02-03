Крупную нарколабораторию ликвидировали в Уральске (фото)

Кусты конопли. Фото: КНБ РК

28 января в Уральске сотрудники Комитета нацбезопасности задержали организаторов нарколаборатории, у которых также нашли оружие. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Нарколаборатория располагалась в одном из частных домов города. Как указали в комитете, она была оборудована для выращивания марихуаны методом гидропоники.

Занимались выращиванием каннабиса, предположительно, двое граждан.

Кусты конопли. Фото: КНБ РК

В итоге, из незаконного оборота было изъято 17 килограммов марихуаны, более 100 кустов растения и лабораторное оборудование.

Кроме того, в ходе обыска было найдено оружие: обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет.

Кусты конопли. Фото: КНБ РК

Все собранные материалы были приобщены к уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 297 УК РК.

Отмечается, что подозреваемые уже взяты под стражу по решению суда.

Кусты конопли. Фото: КНБ РК

Обрез. Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954503-krupnuyu-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-uralske-foto/