Астанчанку подозревают в краже смартфона в такси

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21-летнюю жительницу Нур-Султана задержали по подозрению в краже. Жертвой оказался таксист, у него был украден смартфон, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, подозреваемая вечером остановила машину, водитель которой занимается частным извозом.

Предполагается, что она заметила смартфон, который лежал на передней панели в салоне такси. Далее, по версии правоохранителей, девушка, выходя из машины, воспользовалась тем, что водитель отвлекся, и украла гаджет.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование.

Отмечается, что она уже дала признательные показания. Вещественное доказательство изъяли и вернули законному владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940393-astanchanku-podozrevayut-v-krazhe-smartfona-v-taksi/