Две девочки едва не утонули на Капшагайском водохранилище

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Двух тонувших девочек спасли на Капшагайском водохранилище сотрудники ДЧС Алматинской области во время патрулирования, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 10 июля, днем.

"В 15:10 часов силами оперативно-спасательного отряда города Кунаева ДЧС Алматинской области при проведении патрулирования городского пляжа № 7 на Капшагайском водохранилище в 30 метрах от берега были спасены дети", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как оказалось, девочки 2007 и 2006 года рождения попали на глубину и начали тонуть.

Спасатели доставили спасенных детей на берег. Отмечается, что медицинская помощь им не потребовалась.

Сотрудники ДЧС Алматинской области призвали граждан соблюдать все меры безопасности на воде в купальный сезон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977757-dve-devochki-edva-ne-utonuli-na-kapshagayskom-vodohranilische/