Снимали видео для TikTok: водолазы нашли тело утонувшего в Актау студента

Фото с места событий: lada.kz

Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 18-летнего парня. Молодой человек погиб накануне во второй половине дня в 15 микрорайоне города.

Как сообщили в департаменте по ЧС Мангистауской области корреспондентам местного издания "Лада", тело погибшего парня нашли на глубине шести метров в море на набережной в 15 микрорайоне.

Спасатели отыскали погибшего сегодня, 8 июня, утром, примерно в 07:33.

Напомним, что накануне, 7 июня, в 15 микрорайоне Актау произошла трагедия – утонул студент одного из городских колледжей. В ДЧС сообщили, что студенты снимали видео для соцсети TikTok, один из них прыгнул в воду с пирса, однако молодой человек из моря не вынырнул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973191-snimali-video-dlya-tiktok-vodolazy-nashli-telo-utonuvshego-v-aktau-studenta/