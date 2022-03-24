Целую операцию по спасению косули развернули в ВКО

Кадр из видео с места событий: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь застрявшей в ограждении косуле, которая потеряла много крови, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Косулю обнаружили на своей территории жители одного из домов на улице Машиностроителей. Животное застряло в ограждении, сломав себе рожки. Сообщается, что косуля потеряла много крови - она находилась в тяжелом состоянии.

В первые часы местные жители и волонтеры справлялись своими силами с оказанием помощи животному, однако позже обратились в ветслужбу и к спасателям.

После осмотра и оказания необходимой помощи ветеринаром было принято решение транспортировать косулю в местный зоопарк. Это сделали сотрудники ДЧС ВКО на спецтехнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961849-tseluyu-operatsiyu-po-spaseniyu-zastryavshey-kosuli-razvernuli-v-vko-video/