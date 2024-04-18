11 млн тенге взыскали с больницы в Актобе в пользу обварившегося кипятком ребенка

В Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску матери в интересах несовершеннолетнего ребенка к одной из государственных больниц города рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Истец является матерью ребенка 2019 года рождения. В июне 2023 года ее ребенок, находясь дома, получил ожог тела кипятком в области ягодиц, бедер, голеней и стоп. На машине скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи поставили диагноз - термический ожог поверхности тела 26-28%.

"Ребенок, получивший тяжелые ожоги, нуждался в проведении операции "аутодермопластика". Однако за месяц нахождения ребенка (с 24 июня по 24 июля) в больнице операция не была проведена по причине отсутствия готовности аппарата, а именно батареи на "Дерматом", - установил суд.

Проведенная проверка выявила, что в связи с отсутствием батареи "Дерматома" врачи отделения не имели технической возможности провести операцию. Заместителю главного врача было объявлено замечание за несвоевременное обеспечение аккумуляторами медицинского аппарата.

Мать ребенка была вынуждена выписаться из больницы с ребенком. Она обратилась в клиники России и Турции, а также Алматы. 26 июля 2023 года в Оренбурге была сделана операция. Ребенку установлена инвалидность до 7 лет.

"Указывая на отсутствие в больнице противоожоговой кровати, многокомпонентных мазей, батареек для "Дерматома" для проведения операции, проведение перевязок ребенку без обезболивающих средств, истец обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда", - говорится в сообщении суда.

Допрошенный в суде детский ортопед-травматолог пояснил, что площадь ожога 26-28% у ребенка в таком возрасте угрожает жизни. Если несвоевременно проводить операцию при ожоге 3-й степени тыла стопы, где очень тонкая кожа, это вызывает рубцовый процесс, что ведет к инвалидности.

Как сообщил специалист, в случае задержки сроков лечения ребенок из состояния ожогового шока переходит к состоянию ожоговой болезни, выражающейся высокой температурой тела, интоксикацией кожи, отравляя организм.

"При правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать инвалидность ребенка", - установил суд.

Кроме того, врач пояснил, что в целях предотвращения изменения психики перевязку детям нужно делать под общим обезболиванием.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что со стороны ответчика недопустимы такие нарушения, поскольку медицина играет важную роль для благосостояния граждан.

"Учитывая испытываемые ребенком физические и нравственные страдания вследствие некачественно оказанных услуг, суд взыскал с ответчика 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 098 823 тенге материального ущерба", - сообщил суд.

Решение пока не вступило в законную силу.

По информации Большой медицинской энциклопедии, ожоги - повреждение тканей организма, возникающее в результате местного действия высокой температуры, а также химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения.

При этом термический ожог возникает в результате действия пламени, раскаленных металлов, горящих газов или жидкостей, лучистой энергии. Прогнозирование исхода термической травмы основывается прежде всего на определении площади и глубины ожога.