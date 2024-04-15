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ВОЗ: Смертность от гепатита может вырасти на 65% к 2030 году

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Девушка держится за живот
Боль. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения объявила, что смертность от гепатита может повыситься в этом десятилетии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно докладу экспертов Всемирной организации здравоохранения, вирусным гепатитом ежедневно заражается более шести тысяч человек, а прогресс в борьбе с этим заболеванием застопорился.

На Всемирном саммите по борьбе с гепатитом была проведена аналитика заболеваемости вирусным гепатитом в 187 странах, и эксперты обсудили глобальные усилия по ликвидации этой болезни.

Специалисты уточнили, что гепатит может быть вызван злоупотреблением алкоголем и определенными лекарствами. Он также может быть спровоцирован вирусом, вызывающим воспаление печени, желтуху, лихорадку и другие симптомы. Существует пять основных штаммов вируса, и некоторые из них можно предотвратить с помощью вакцинации. Два штамма вируса, гепатит B и C, приводят к хроническому заболеванию, и гепатит B является причиной подавляющего большинства смертей.

В докладе отмечается, что уровень смертности от этого заболевания растет. В 2022 году число смертей от вирусного гепатита в мире увеличилось до 1,3 млн по сравнению с 1,1 млн в 2019 году, отмечают авторы.

Эксперты прогнозируют, что если ситуация не изменится, то число новых случаев заражения гепатитом вырастет на 90% к 2030 году, а смертность увеличится на 65%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2084882-voz-smertnost-ot-gepatita-mozhet-vyrasti-na-65-k-2030-godu/

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