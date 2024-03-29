Чем опасно употребление алкоголя для женщин, рассказали врачи

Ученые заявили, что женщины, которые употребляют более одной порции алкоголя в день, подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно новому исследованию Kaiser Permanente Northern California, женщины молодого и среднего возраста, которые пьют более одного алкогольного напитка в день, в среднем более подвержены развитию ишемической болезни сердца по сравнению с женщинами, которые не пьют алкоголь.

Женщины, участвовавшие в исследовании, сообщили, что употребляли восемь или более алкогольных напитков в неделю. Согласно анализам, риск развития ишемической болезни сердца у них был выше на 33–51%.

Исследование показало, что у женщин, злоупотребляющих алкоголем (три алкогольных напитка в день), вероятность развития ишемической болезни сердца на 68% выше, чем у тех, кто пьет умеренно.

"Распространенность употребления алкоголя среди женщин растет. Многие из них считают, что они защищены от сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте. Но, как оказалось, ишемическая болезнь сердца может развиться даже в молодом возрасте", — написал в электронном письме Джамал Рана, кардиолог из компании Permanente Medical Group и ведущий автор исследования.