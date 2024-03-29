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Эзотерика

"Поддержите нас": алматинка просит помощи для сына с ДЦП

Опубликовано:

Батырхан
Батырхан. Фото: из личного архива

7-летний Батырхан из Алматы страдает ДЦП с рождения - мальчик родился недоношенным и с малым весом. Родители стараются поставить его на ноги, но лечение требует денег, передает NUR.KZ.

"Мы живем в Алматы. У нас с супругом два сына. Мы работаем и дополнительно подрабатываем. Обычная семья - дом, работа, дети, ипотека, кредиты. Но после рождения младшего сына наша жизнь изменилась", - говорит мама мальчика Индира Лиманова.

Батыр родился на 33 неделе, недоношенным. При рождении произошло кровоизлияние - геморрагический инсульт, который привел к ДЦП и поражению ЦНС. Когда Батырхану было три месяца, ему поставили прививку, после чего он с судорогами попал в больницу.

"Здесь и начались наши бессонные ночи. До года Батыра мучали судороги, поэтому мы не могли получать качественную реабилитацию. К счастью, к годику Батыра нам удалось купировать приступы, вышли в ремиссию. И сразу же начали лечить и реабилитировать ребенка.

Три курса Войта-терапии в Чехии, длительный курс в Польше. Наша реабилитация за границей давала хорошие результаты. Но все это стоило огромных денег. Мы больше не могли их оплачивать. Я решила обучиться Бобат-терапии и СДК по методу Грибовой, чтобы самой заниматься с Батыром дома.

Параллельно мы проходили реабилитацию в РДРЦ в Астане, в САТР, АРДИ и "Максатмед", в центре "Территория успеха". В этом году ездили в Ташкент на курс реабилитации.  Проводим регулярные занятия с педагогами", - говорит Индира.

Все занятия, реабилитацию, ТСР, дорогостоящие препараты семья старается оплачивать самостоятельно. Но цены растут.

"Батыр - очень старательный мальчик. Он любит играть со старшим братом. Любит шагать с поддержкой, гулять. Реабилитологи настоятельно рекомендуют приобрести Батырхану вертикализатор. Прошу всех неравнодушных людей помочь нашему Батыру. Поддержите, пожалуйста, нас, не проходите мимо нашей беды", - сообщила мама.

Реквизиты:

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Карта привязана к номеру: +77075887733

Limanova Indira, мама

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Счет привязан к номеру: +77075887733

Limanova Indira, мама

ИИН 871215402450

Instagram @batyr_winner

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2075163-podderzhite-nas-almatinka-prosit-pomoschi-dlya-syna-s-dtsp/

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