Мальчику из Кунаева требуется 1,1 млн тенге на обследование в Турции

Андрей с мамой. Фото: из личного архива

10-летний Андрей из города Кунаев не может самостоятельно контролировать функции тазовых органов. Мальчику необходимо полное обследование, на которое у родителей нет денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Любовь Антонова с мужем воспитывает пятерых детей. Андрей - третий ребенок в семье. Он родился здоровым и до 2020 года рос и развивался как все дети, учился и радовался жизни.

Но мама стала замечать у него недержание кала. Семья обратилась к проктологу и тот направил ребенка на КТ пояснично-крестцового отдела. Пришли неутешительные результаты - у Андрея выявили Spina Bifida (расщепление позвоночника - прим.ред.), краевые костные разрастания, грыжу Шморля.

"Андрея положили в больницу на массаж, магнитную стимуляцию и физиотерапию. Но результата не было. Мы начали ездить в платные клиники. Там также сделали МРТ, ЭЭГ. В клинике Sema детский хирург сообщил, что по снимкам МРТ Spina Bifida однозначно присутствует. Но для окончательного диагноза нужно обследование в Турции, так как они специализируются на этом и проводят операции. В Казахстане их не делают", - говорит мама мальчика.

Андрей учится на дому, так как не может самостоятельно контролировать функции тазовых органов. Недавно мама стала замечать кровь в кале. К тому же добавилось недержание мочи. Мальчик жалуется на боль в спине и слабость в ногах.

"Я умоляю о помощи, помогите нам собрать на полное обследование Андрея. И, наконец, назначить грамотное лечение. Ведь столько времени врачи разводят руками, а ребенок в это время мучается.

Супруг работает один, зарплата небольшая. Мы живем в съемном жилье. Пожалуйста, помогите моему сыну", - заключила Любовь.

Сумма обследования составляет 1 150 000 тенге.

Реквизиты для помощи Андрею:

Kaspi: 4400 4302 8745 9892 Любовь А., мама

Halyk: 4405 6398 1280 3920 Любовь А., мама

Номер телефона: +7 777 226 29 50

Instagram @liubov.zakurdaeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2017537-malchiku-iz-kunaeva-trebuetsya-11-mln-tenge-na-obsledovanie-v-turtsii/