"Верю, что сын будет видеть": мать-одиночка из Алматы просит помощи на операцию сыну

Якуб. Фото: из личного архива

Шестилетний Якуб из Алматы после рождения провел две недели в реанимации из-за асфиксии. Сейчас мальчик страдает множеством заболеваний, среди которых - катаракта. Операция по ее удалению прошла неудачно, и сейчас мальчику нужно провести еще одну, но у матери, которая воспитывает Якуба в одиночку, на это нет средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой малыш родился в срок, но перенес тяжелую асфиксию. Якуб провел в реанимации 14 дней. Потом был переведен в отделение и находился в роддоме 63 дня, где перенес ишемию головного мозга, церебральную депрессию, внутрижелудочковое кровоизлияние головного мозга второй степени, пневмонию и переливание крови.

После выписки казалось, что самое страшное позади. Но когда Якубу исполнилось 11 месяцев, жизнь разделилась на "до" и "после". Мой малыш попал с приступом в реанимацию, где провел 12 дней. Произошел сильный откат в развитии. По сей день я боюсь за здоровье Якуба. Его отец бросил нас", - говорит мама мальчика Гульжанат Едигина.

Якуб проходит лечение в России и Китае, но результата, по словам матери, нет. С июня прошлого года он получает лечение в Турции, где, наконец, появился эффект.

Сейчас у мальчика следующие диагнозы: ДЦП, эпилепсия, врожденная катаракта, ЧАЗН, ЗПМРР.

"Сейчас нам нужно разобраться с катарактой. Якубу делали операцию в 2017 году в Оренбурге, в институте микрохирургии глаз имени Федорова. Но операция прошла неудачно. Удалили родной хрусталик, не заменив на искусственный.

Профессор из Турции сказал, это срочно нужна операция. Она была запланирована на июнь этого года, но в связи с финансовыми трудностями операцию пришлось перенести.

Нас ждут в клинике в конце октября. Я верю, что мой сын будет видеть окружающий мир. Наш бюджет исчерпан. И без помощи отзывчивых и неравнодушных людей нам не справиться. Пожалуйста, помогите моему сыну. Сумма операции для меня неподъемна - 18 650 евро - 8 868 000 тенге", - заключила Гульжанат.

Реквизиты:

Едигина Гульжанат Куановна (мама)

ИИН 770823401414

Halyk Bank: 4405 6375 5778 3414 (мультивалютный)

Kaspi Gold: 4400 4301 5621 7991

Карта прикреплена к номеру: +7 701 470 44 08

Instagram/ @help_for_yakub

Контактный номер: +7 701 470 44 08

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1988008-veryu-chto-syn-budet-videt-mat-odinochka-iz-almaty-prosit-pomoschi-na-operatsiyu-synu/