Есть ли в Казахстане зараженные вирусом "Ланъя", рассказали в МВК

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В МВК рассказали подробнее о генипавирусе "Ланъя", обнаруженном недавно в Китае, а также назвали признаки заражения им. Соответствующий пост появился в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Сообщается, что впервые вирус "Ланъя" обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования.

Ранее сообщалось, что этот вирус был обнаружен у 35 жителей двух провинций Китая.

Как объяснили в МВК, у заразившихся вирусом "Ланъя" наблюдаются следующие симптомы:

лихорадка,

усталость,

кашель,

миалгия (боль в мышцах),

тошнота,

головная боль,

отсутствие аппетита.

"Это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев – коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек", - говорится в сообщении.

В Казахстане случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, добавили в комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1982528-est-li-v-kazahstane-zarazhennye-virusom-lanya-rasskazali-v-mvk/