Двое из троих детей - особенные: казахстанка мечтает вылечить сыновей от аутизма

Мария с сыном. Фото: из личного архива

Мария Романцова из Павлодара - мама троих детей, двое из которых - особенные. Оба мальчика развивались согласно возрасту, но однажды оба перестали говорить. Врачи выставили диагноз "аутизм" и с тех пор родители всячески пытаются помочь своим детям в развитии. Это стало возможным благодаря клинике в Израиле, но на лечение нужно почти 50 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Старший сын Вадим родился в 2012 году здоровым, развивался нормально, как обычный ребенок. Через 1 год и 11 месяцев родился второй сын - Кирилл. Малыш тоже был абсолютно здоров. Ничего не предвещало беды. Я стала больше времени уделять младшему ребенку, но вскоре начала замечать, что старший сын стал замыкаться в себе.

Я честно говоря, сначала подумала, что это обычная детская ревность, обида, что стала меньше времени уделять ему. Я постаралась уделять ему больше внимания, чтобы малыш не чувствовал, что младший ребенок "забирает" себе всю материнскую любовь. Ситуация начала налаживаться. Сын повеселел, казалось бы, все хорошо", - говорит мама детей Мария Романцова.

Когда Вадиму исполнилось 2 года, подошло время очередной плановой прививки. Через пару недель после нее он перестал разговаривать, рассказывает мать.

"Мы испугались, начали бегать по врачам, но все твердили в один голос - дети заговорят, но позже. Никто не обращал внимание на то, что мы говорили, что мальчики уже ранее разговаривали. А теперь речь пропала. Так прошли долгие три года в беготне по врачам и обследованиям. В итоге диагноз детей звучит как "аутизм, легкая умственная отсталость", - вспоминает Мария.

Вадим сейчас учится в обычной школе после речевого детсада, разговаривает, но мало для своего возраста. Кирилл в этом году оканчивает сад для детей с нарушениями интеллекта, говорить он может только слогами.

"У моих детей есть перспектива развития, это подтверждают и врачи. На качественную реабилитацию нужны большие деньги, которых у нас в семье нет и взять неоткуда. Работает только папа. Я занимаюсь воспитанием мальчиков и младшей дочери (дочь полностью здорова, у нас с мужем наследственность не отягощена).

Некоторое время назад мы нашли клинику в Израиле, которая исследует и лечит подобные заболевания. У нас была видео-конференция с врачами, они разработали индивидуальные программы, обещают большие сдвиги в развитии", - говорит Мария.

Сумма, выставленная клиникой, составляет порядка 48 200 000 тенге за двоих детей. Своими силами собрано 4 295 000 тенге.

"Сумма к сбору еще очень велика, поэтому я решила обратиться к землякам, к казахстанцам, помогите, пожалуйста, собрать средства на реабилитацию моих сыновей. Ваши 100 или 200 тенге могут стать решающими в судьбе моих мальчиков. Я понимаю, что диагнозы неизлечимы, но хотелось хотя бы адаптировать их к самостоятельной жизни, ведь мы с мужем не вечные, а у них вся жизнь впереди", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430120845646

Мария Романцова (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1965478-dvoe-iz-troih-detey-osobennye-kazahstanka-mechtaet-vylechit-synovey-ot-autizma/