"Хотим спасти нашего сына": пятилетнему казахстанцу требуется лечение в Москве

Степан Шинкаренко. Фото: из личного архива

Пятилетний Степан развивался как обычный ребенок до тех пор, пока мама не обнаружила у него припухлость на шее. После тщательного обследования выяснилось, что у ребенка лимфома Ходжкина. Пройдя лечение в Казахстане, мальчик столкнулся с рецидивом, после чего семья решила везти его на терапию в Москву. Однако на дальнейшую оплату лечения у родителей не хватает средств, передает NUR.KZ.

"Мой сын родился здоровым, развивался соответственно возрасту. Беда пришла в июле 2020 года: мы заметили небольшую припухлость в области шеи справа, ходили к хирургу, он выписал лечение (антибиотики), но оно не принесло результатов. Припухлость увеличилась.

В сентябре 2020 года нас госпитализировали в областную детскую больницу города Актобе. Там провели МРТ и по результатам перевели в город Нур-Султан в КФ "UMC" Национальный Центр Материнства и Детства", - говорит мама Степана, Анастасия.

Мальчику провели диагностическую биопсию лимфоузла, после чего поставили диагноз "лимфома Ходжкина, вторая стадия, вариант нодулярного склероза".

"Мы экстренно начали лечение. Прошли программу полихимиотерапии в Казахстане, лучевую терапию на зоны поражения проходили в Москве. В июле 2021 года на очередном обследовании выявили узлы в воротах селезенки и корне правого легкого, предположительно, грибковой инфекции.

Наблюдались до декабря 2021 года, где при очередном обследовании обнаружили значительное увеличение узлов в селезенке и корне правого легкого. Врачом было принято решение о проведении торакоскопической биопсии лимфоузла корня правого легкого. В Казахстане лечение не принесло результатов, мы вынуждены были искать другие варианты", - говорит мама.

По ее словам, в январе этого года сына госпитализировали в клинику Блохина в Москве, где ему провели биопсию, показавшую наличие злокачественного образования. Решено было там же продолжать лечение от онкологии.

Лечение, разумеется, платное. На данный момент ребенок получает первый блок химиотерапии, после чего ему предстоит забор и хранение стволовых клеток для последующей аутотрансплантации.

Счет, выставленный клиникой, на текущий этап лечения составляет ‪1 млн рублей - около ‪5 500 000 тенге.

"Мы живем в селе Шевченко Мартукского района Актюбинской области большой дружной семьей. У Степы есть два брата, мы живем с нашими родителями и прадедушкой. Мы, к сожалению, не имеем дорогих активов, которые могли бы продать, чтобы самостоятельно собрать деньги на лечение нашего малыша. Поэтому мы вынуждены просить о помощи вас, наших земляков.

Мы очень надеемся, что вы не оставите нас в этот очень тяжелый период для нашей семьи. Мы хотим спасти нашего мальчика, хотим, чтобы он вернулся домой к семье здоровым. Рецидив – это очень страшно, лечение очень долгое и тяжелое, но мы надеемся, что неравнодушные люди нас поддержат и помогут, мы очень надеемся на вашу помощь", - заключила Анастасия.

Реквизиты:

Kaspi: ‪4400 4301 1613 3890;

Телефон: ‪+77053286484 (мама Анастасия);

Instagram: @anastassia626

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1962898-hotim-spasti-nashego-syna-pyatiletnemu-kazahstantsu-trebuetsya-lechenie-v-moskve/