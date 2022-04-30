Всего 12 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

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За сутки, 29 апреля, в Казахстане выявили всего 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6;

город Алматы - 5;

Мангистауская область - 1.

Соответственно, в Шымкенте и других регионах Казахстана за минувшие сутки коронавирус ни у кого не обнаружили.

Всего в стране на сегодняшний день выявили 1 305 533 случая.

Напомним, за 28 апреля в республике коронавирус подтвердился у 17 человек - в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях.

За 27 апреля было выявлено 15 случаев COVID-19 - в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях, за 26 апреля КВИ подтвердилась у 16 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967494-vsego-12-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane/