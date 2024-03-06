Озвучены главные цели сборной Казахстана по пулевой стрельбе перед началом Олимпиады в Париже

Главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун назвала основные цели команды в преддверии летних Олимпийских игр-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Отметим, что команда завоевала уже пять олимпийских лицензий, но все еще может получить дополнительные квоты через другие турниры.

"23 марта у нас начнется учебно-тренировочный сбор… в Шымкенте. После него стартует лицензионный турнир в Бразилии. Это будут последние соревнования, на которых разыгрываются прямые лицензии. На него поедут также те ребята, которые уже завоевали путевку, так как мы не можем пропустить старт, оставить спортсменов без соревнований. На турнир при этом отправятся стрелки, которые могут завоевать квоту. Мы должны использовать все шансы на попадание на Олимпиаду.

После Бразилии мы проведем УТС в Азербайджане. Туда мы планируем отправить большой состав. После этого, с по 12 мая, состоится этап Кубка мира. На нем можно будет заработать рейтинговые очки. Последним же турниром перед ОИ (31 мая — 6 июня) будет являться этап Кубка мира в Мюнхене. На нем станут известны обладатели лицензии, которые пройдут по рейтингу", - рассказала Довгун.

Олимпийские лицензии уже имеют следующие казахстанцы: Ислам Сатпаев, Арина Алтухова, Константин Малиновский, Александра Ле, Никита Чирюкин.

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