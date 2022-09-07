"Плакала в 12 лет, стоя перед телевизором": Регина Тодоренко рассказала о детских мечтах

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Актриса, певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, как в детстве восхищалась Джулией Робертс и мечтала сыграть в фильме "Красотка". Она сообщила, что получила отличную роль в фильме, которому зрители смогут скоро дать свою оценку, передает NUR.KZ.

Регина опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала о своих детских мечтах.

"Помню, как я плакала в 12 лет, стоя перед телевизором. Смотрела на Джулию Робертс и рыдала, восхищалась ею и ненавидела одновременно: "Ну, почему, почему ей удалось стать актрисой, а мне нет; почему ей досталась главная роль в фильме "Красотка", а мне нет?! У меня ведь и волосы длинные, и глаза большие, и улыбка такая же лучезарная".

Помню, как мама тушила мои истерики, приговаривая: "Ты у меня самая красивая, самая талантливая и умная". В ответ я лишь злилась и орала, что не самая красивая и не самая талантливая, потому что до сих пор не стала настоящей актрисой", - начала свой рассказ Регина.

Актриса призналась, какой бы совет дала самой себе.

"Если бы тогда я встретила себя 12-летнюю - непосредственную, инфантильную - лишь пожелала бы и дальше верить в себя, верить в чудо, не бояться ошибаться, не злиться на себя, когда ошибаешься, падать и снова подниматься, ведь важно не то, сколько раз ты упал, важно сколько раз ты поднялся", - отметила она.

Регина сообщила, что получила отличную роль. Она заявила, что было бы круто получить и кинопремию в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986584-plakala-v-12-let-stoya-pered-televizorom-regina-todorenko-rasskazala-o-detskih-mechtah/