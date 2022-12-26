"Уже не та, что была раньше!": Регина Тодоренко показала фото пятилетней давности

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко показала фото пятилетней давности в купальнике и розовой шубе и отметила, что она "уже не та, что раньше", передает NUR.KZ.

Два снимка, сделанных с разницей в пять лет, телеведущая выложила в своем Instagram.

"Ты изменилась! Уже не та, что была раньше! Абсолютно согласна! Посмотрите на эти две фотографии: я сейчас и снова я пять лет назад!" - прокомментировала Регина фотографии.

"Мне лично больше нравилась Регина на втором фото", "Судя по видео с тверком, не очень-то и изменилась. Понятно, что с возрастом и материнством произошли некоторые изменения. Все такая же озорная и прикольная", "Пять лет назад тоже было прекрасно! Помню тот день!" - отреагировали на кадры поклонники Тодоренко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003097-uzhe-ne-ta-chto-byla-ranshe-regina-todorenko-pokazala-foto-pyatiletney-davnosti/