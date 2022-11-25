"Выпускницы ПТУ так выглядели в 90-х": Регину Тодоренко высмеяли за образ на премии

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко получила премию от журнала "Ok!" и выложила фото с мероприятия. Однако пользователи соцсети высмеяли ее за образ в черных колготках, передает NUR.KZ.

"Получая премии, артисты обретают новый статус, новые возможности и уважение в своей среде. Особенно, если голосование было независимым. На крупных церемониях открывают новые имена, поддерживают начинающих артистов, а также освещают важные для мира искусства события, к которым причастны премированные звезды.

А еще к статуэтке иногда прилагается такой приятный бонус, как, допустим, приз музея Гуггенхайма за лучшую картину, который составляет 100 тысяч долларов. И в завершение любая церемония - это нетворкинг. Уникальная возможность познакомиться с необходимыми людьми из твоей сферы, договориться о сотрудничестве или пропустить бокальчик с теми, кого давно не видел", - написала Регина в Instagram, выложив фото с вручения премии.

На мероприятие Тородоренко отправилась в платье, под которое надела черное полупрозрачные колготки. Однако некоторые подписчики не оценили образ телеведущей и принялись его высмеивать.

"Мне кажется, что черные колготки испортили образ", "Безобразно все: колготки, прическа, чокер, мятый шлейф. Обладательница статусной премии. Выпускницы ПТУ так выглядели в 90-х", "Такое платье нежное, красивое. И эти черные колготки его просто убили", "Мне интересно, куда Регина смотрела, надевая эти колготки и чокер под такое платье", - прокомментировали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998953-vypusknitsy-ptu-tak-vyglyadeli-v-90-h-reginu-todorenko-vysmeyali-za-obraz-na-premii/