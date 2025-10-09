Трамп заявил, что соглашение по урегулированию в Газе подпишут во время его визита в Египет

Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность об урегулировании в Газе будет подписана во время его визита в Египет, ориентировочно, в конце недели, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По информации издания, Дональд Трамп планирует отправиться в Египет для официального подписания соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Об этом американский лидер сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

"Я постараюсь туда съездить. Мы попытаемся добиться этого, и мы работаем над сроками, точными сроками", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп, скорее всего, отправится в Египет в воскресенье, но сроки могут быть изменены.

Американский лидер также заявил, что заложников вернут из Газы "в понедельник или вторник".

Напомним, сегодня Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.

ХАМАС подтвердило достижение соглашения о "прекращении войны в Газе, обеспечении вывода оккупационных войск, доставке гуманитарной помощи и содействии обмену пленными".

Вскоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана.

После информации о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, в Сети появились кадры с радостной реакцией жителей Газы на новость.

Мы также писали, что израильские войска нанесли удар по сектору Газа, несмотря на заявление о достигнутых договоренностях с ХАМАС.

