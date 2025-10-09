17 детей погибли в Индии из-за сиропа от кашля

17 детей умерли в Индии в штате Мадхья-Прадеш от сиропа от кашля - все погибшие страдали от поражения мозга, передает местное издание The Times of India.

Сообщается, что за 43 дня жертвами стали 17 детей - двое малышей скончались в начале октября. Помимо этого 11 детей в очень тяжелом состоянии.

Все дети страдали от почечной недостаточности и тяжелого поражения мозга. Установлено, что это было вызвано токсичным химическим веществом, обнаруженном в сиропе Coldrif.

Врач государственной больницы Нагпура Ашиш Лоте сообщил, что диэтиленгликоль прикрепляется к тканям мозга, и удалить его из организма невозможно. Его допустимая норма - 0,1 процента, но в образце содержалось 48,6 процента, что почти в 500 раз больше нормы.

Сообщается, что местные власти начали ходить по домам, чтобы изъять оставшиеся бутылки сиропа.

Напомним, что в декабре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца после приема сиропа "Док-1 Макс" умерли 15 детей. В МЗ Казахстана отметили, что в нашей стране данный препарат не продается.

Позже число погибших детей увеличилось.

По факту смерти детей уголовные дела возбудили в Узбекистане и Индии, где препарат производился. К слову, сироп импортировала в Узбекистан компания Quramax, а производитель - индийская компания Marion Biotech.

Вскоре в Узбекистане приостановили продажу еще одного сиропа от кашля производства Marion Biotech. Выяснилось, препарат не соответствует требованиям нормативных документов.

В конце 2023 года Индия ужесточила требования к производителям лекарств после смерти детей в Узбекистане и Гамбии.

В 2024 году в Узбекистане поставили точку в судебном разбирательстве по факту гибели 68 детей.

