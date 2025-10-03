jitsu gif
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Военные пропали без вести в Норвегии во время учений у границ России

    Опубликовано:

    Солдат в форме сидит на стуле
    Солдат. Иллюстративное фото: pexels.com

    Группа военных пропала без вести во время учений, которые проводили у границ России в Норвегии. Пропали 10 человек, однако пятерых удалось найти.

    По информации ТАСС, местные телеканалы сообщили, что инцидент произошел в северной области страны Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ.

    Выдвигаются разные версии.

    Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ, оперативный руководитель поисковой группы Йорген Хаукланд Хансен сообщил, что пять из 10 солдат найдены.

    Трое прибыли в оговоренное место встречи сами, а еще двоих нашел вертолет.

    На поиски оставшихся пятерых солдат отправились полиция, Красный Крест, Вооруженные силы и спасательный вертолет. Полицейские также используют дроны.

    Отметим, в марте этого года очередной инцидент произошел с солдатами НАТО во время учений. В Литве во время учений пропали четыре американских солдата. Генсек НАТО заявил, что они погибли.

