Во Франции предъявлены обвинения капитану танкера, который связывают с "теневым флотом" России

Французские власти задержали нефтяной танкер Boracay, который, предположительно, является частью российского «теневого флота» — группы кораблей, которые перевозят нефть из России в обход санкций, введенных из-за войны против Украины. В четверг капитану судна было предъявлено обвинение в неподчинении приказам.

По данным сайта MarineTraffiс, 20 сентября Boracay вышло из порта Приморск в Ленинградской области России и направлялось в Индию.

Перед тем, как оказаться у берегов Франции, Boracay находился примерно в 50 морских милях (90 км) к югу от Копенгагена 22 сентября. Именно тогда полеты дронов вынудили власти закрыть аэропорт столицы Дании около 18:30 по Гринвичу.

Как сообщает издание Lloyd's List, власти Дании проводят расследование, могли ли дроны запускаться с танкера Boracay, однако правительство этой страны не пыталось задержать это судно. Кроме него, подозрение пало на еще два корабля: Astrol- 1 и Oslo Carrier 3.

Россия неоднократно отвергала свою причастность к полетам дронов в Европе.

Boracay, который также носил названия Pushpa и Kiwala, в настоящее время зарегистрирован в Бенине, но, будучи частью так называемого теневого флота России, за последние годы несколько раз менял название и флаг.

Во вторник танкер Boracay был остановлен и досмотрен французским военным флотом, поскольку он входит в список судов, подпадающих под санкции ЕС за перевозку российской нефти на экспорт.

Сейчас он стоит на якоре недалеко от порта Сен-Назер.

В чем обвиняют капитана?

Прокуратура города Брест, расположенного на северо-западе Франции, сообщила о задержании капитана Boracay, который является гражданином Китая; он должен явиться в суд в феврале. При этом власти освободили старшего помощника капитана, который был также задержан ранее.

Пока неясно, будет ли освобожден капитан и разрешат ли судну продолжить рейс.

Как ранее заявил прокурор Бреста Стефан Келенбергер, два члена экипажа были задержаны за отказ предоставить доказательства национальной принадлежности судна и сотрудничать с французскими властями.

По данным французской прокуратуры, капитан танкера не смог дать связный ответ о том, под каким флагом ходит судно.

Согласно международному морскому праву, военный корабль может остановить торговое судно в море, если есть разумные основания подозревать, что оно не имеет национальной принадлежности.

В результате капитану было предъявлено обвинение в отказе выполнять инструкции французского флота.

Власти Франции официально не комментируют вопрос о том, мог ли танкер использоваться для запуска дронов над Данией.

В этом году танкер Boracay уже задерживали власти Эстонии — причиной также было то, что судно следовало без какой-либо явной национальной принадлежности.

Путин говорит о «пиратстве», Европа призывает усилить борьбу с «теневым флотом»

В четверг вечером задержание танкера Boracay прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Ну, это пиратство. Да, этот случай мне известен, танкер захвачен в нейтральных водах без всякого основания, и там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое, ничего там этого нет, не было, и быть не может», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай» (цитата по агентству «Интерфакс»).

Путин при этом не комментировал утверждения о том, что танкер связан с российским «теневым флотом». «Я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место», — заявил Путин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации от том, «какой страны нефть, находится на борту танкера».

«Президент Макрон говорит, что давайте затруднять передвижение российской нефти. А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные маршруты транспортировки? А если это не российская нефть? А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?» — сказал Песков в интервью прокремлёвскому изданию «Известия».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что борьба против российского «теневого флота» помогает отобрать у Москвы источники финансирования войны против Украины.

Он призвал Европу «усилить давление» на такие корабли и последовать примеру Франции.

«Задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая их перестраивать свою работу, вы разрушаете бизнес-модель», — заявил Макрон на встрече лидеров ЕС в Дании.

По словам Макрона, теневой флот России может включать до 1000 судов, помогает приносить «десятки миллиардов евро в бюджет России» и обеспечивает «40% ее военных усилий».

