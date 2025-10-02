Меры жесткой экономии: около 600 тысяч человек вышли на протесты во Франции
Опубликовано:
На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов - протестующие нарушают работу общественного транспорта, ожидаются перебои в работе региональных ж/д сетей.
Как сообщает местная газета Parisien, перевод статьи которой приводит РИА Новости, "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) объявила о 600 тысячах манифестантах в Париже.
В частности, в Париже протестующие ворвались с фаерами в автосалон компании Tesla, где скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Сообщается, что протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.
Манифестанты, по данным издания, заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере - заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе, на юге, - вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа - штаб-квартиру этой компании.
Массовые акции под лозунгом "Заблокируем все" во Франции, как напоминает издание, начались в сентябре. Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Также законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать" и предложил сделать два праздничных дня рабочими.
В начале сентября мы писали, что во Франции начались масштабные протесты, почти 200 задержанных и транспортный коллапс.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2293119-mery-zhestkoy-ekonomii-okolo-600-tysyach-chelovek-vyshli-na-protesty-vo-francii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах