Меры жесткой экономии: около 600 тысяч человек вышли на протесты во Франции

На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов - протестующие нарушают работу общественного транспорта, ожидаются перебои в работе региональных ж/д сетей.

Как сообщает местная газета Parisien, перевод статьи которой приводит РИА Новости, "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) объявила о 600 тысячах манифестантах в Париже.

В частности, в Париже протестующие ворвались с фаерами в автосалон компании Tesla, где скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Сообщается, что протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.

Манифестанты, по данным издания, заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере - заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе, на юге, - вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа - штаб-квартиру этой компании.

Массовые акции под лозунгом "Заблокируем все" во Франции, как напоминает издание, начались в сентябре. Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.

Также законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".

Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать" и предложил сделать два праздничных дня рабочими.

В начале сентября мы писали, что во Франции начались масштабные протесты, почти 200 задержанных и транспортный коллапс.

