Умерла приматолог Джейн Гудолл. Она поменяла наши представления о шимпанзе

Приматолог, специалист по шимпанзе, защитница природы Джейн Гудолл умерла в среду, 1 октября. Ей был 91 год. Гудолл впервые засвидетельствовала, что шимпанзе могут использовать орудия для своих нужд (например, чтобы расколоть орехи), тем самым изменив наши представления об эволюции.

Гудолл умерла во сне от естественных причин в Калифорнии, где она давала лекции в рамках тура по США.

У Гудолл не было формального высшего образования, но ее любопытство и умение молча наблюдать оказались незаменимыми для работы с приматами. Ее подход к шимпанзе отличался от общепринятого в то время: Гудолл давала им имена, а не просто порядковые номера, и называла их своими друзьями.

После полевой работы с шимпанзе Гудолл переключилась на активизм, борясь за освобождение приматов из зоопарков и лабораторий и защищая природу.

«Конечно же, люди хотят, чтобы у их детей было будущее», — отвечала она на вопрос о том, что мотивирует ее и заставляет работать в уже преклонном возрасте.

Гудолл разъезжала с лекциями и участвовала в мероприятиях по всему миру. Она рассказывала газете Times в 2022 году, что не спала в одном и том же месте больше трех недель подряд с 1986 года.

Джейн Гудолл родилась в 1934 году в Лондоне. Книги про доктора Дулиттла и Тарзана пробудили в ней интерес к животным, рассказывала она.

Когда Гудолл было 23 года, она навестила друзей на ферме в Кении (в то время — британской колонии). Там она познакомилась с антропологом и археологом Луисом Лики.

Хотя у Гудолл тогда не было формального образования, Лики увидел в ней потенциал и сначала нанял ее работать секретарем, а затем — организовал ее первую исследовательскую поездку в джунгли Танганьики (ныне часть Танзании).

«Он хотел работать с кем-то, чей разум еще не был замутнен редукционистским подходом к науке о животных», — говорила Гудолл о том, почему Лики выбрал ее.

Так в 1960 году Джейн Гудолл оказалась в танзанийском национальном парке Гомбе-Стрим. Именно там она — первой из исследователей — засвидетельствовала, как шимпанзе используют орудия и модифицируют их в зависимости от своих целей.

До этого считалось, что только люди обладают достаточным интеллектом, чтобы использовать орудия. Открытие Гудолл определило будущее эволюционной науки.

Крупному самцу шимпанзе, который выкапывал термитов при помощи палки и привел ученую к открытию, Гудолл дала имя «Дэбид Грейберд».

Результаты работы Гудолл были опубликованы в ведущих журналах. А в 1965 году журнал National Geographic поместил ее на обложку — и напечатал ее рассказы о социальной и эмоциональной жизни шимпанзе.

После многих лет исследовательской работы, Гудолл стала заниматься и активистской деятельностью. Она работала над освобождением шимпанзе из зоопарков и лабораторий, выступала в защиту дикой природы и привлекала внимание к климатическому кризису.

В 1977 году Джейн Гудолл основала Институт Джейн Гудолл для поддержки изучения парка Гомбе. Сейчас у института — более 20 офисов по всему миру, а занимается он программами по защите природы в Африке, в основе которых — местные сообщества.

Джейн Гудолл — первопроходец не только в приматологии. Она оказала огромное влияние на восприятие женщин в науке.

В первую поездку в танзанийские джунгли по настоянию одного из организаторов ее сопровождала ее мать. Позднее ученая вспоминала, что та поддерживала ее карьеру в приматологии.

К 2019 году в этой области науки было примерно одинаковое число мужчин и женщин — во многом благодаря первопроходству и активизму Гудолл.

Гудолл регулярно оказывалась в списках самых выдающихся женщин. В 2022 году Mattel выпустила куклу «Барби», изображающую Джейн Гудолл, а LEGO — небольшой набор с Гудолл и тремя шимпанзе в джунглях.

Джейн Гудолл — автор более 20 книг для детей и взрослых. В 2002 году она стала послом мира ООН, а год спустя, в 2003=м — дамой Ордена Британской империи. В январе 2025 года она получила Президентскую медаль свободы от президента США Джо Байдена.

Гудолл дважды была замужем. В 1964 году она вышла замуж за нидерландского фотографа-анималиста Гуго ван Лавика, с которым они вместе ездили в Танзанию. Спустя 10 лет они развелись. В 1975 года Гудолл вышла замуж за директора национальных парков Дерека Брайсесона. Он умер в 1980 году.

У Гудолл остался сын от первого брака и трое внуков.

