Неизвестный с ножом напал на людей в Манчестере: есть погибшие

В британском городе Манчестер в священный праздник мужчина напал с ножом на людей. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как сообщило издание, утром 2 октября неизвестный мужчина на автомобиле въехал в людей, а затем напал на них с ножом. По меньшей мере два человека погибли, трое раненных находятся в тяжелом состоянии. Сколько всего пострадавших пока неизвестно.

Зверское нападение произошло в Йом Кипур - один из самых святых дней в иудаизме.

По данным полиции, все случилось возле синагоги еврейской общины Хитон-парк в Манчестере около 9:30, когда внутри находилось множество людей, совершавших богослужение.

Сообщается, что нападавший был застрелен полицейскими всего через несколько минут, прежде чем он успел войти в синагогу. Затем специалисты по взрывотехнике выясняли, было ли у нападавшего при себе взрывное устройство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен нападением на синагогу в Манчестере. По его словам, тот факт, что оно произошло в священный день Йом-Кипур, делает его "еще более ужасающим".

Напомним, недавно два человека были убиты и восемь ранены в мормонской церкви в американском городе Гранд-Бланк (штат Мичиган). Вооруженный мужчина протаранил дверь церкви на машине и открыл стрельбу. Ранее в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в районе местного аэропорта и в баптисткой церкви. Есть погибшие.

