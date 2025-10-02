Неизвестный с ножом напал на людей в Манчестере: есть погибшие
Опубликовано:
В британском городе Манчестер в священный праздник мужчина напал с ножом на людей. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.
Как сообщило издание, утром 2 октября неизвестный мужчина на автомобиле въехал в людей, а затем напал на них с ножом. По меньшей мере два человека погибли, трое раненных находятся в тяжелом состоянии. Сколько всего пострадавших пока неизвестно.
Зверское нападение произошло в Йом Кипур - один из самых святых дней в иудаизме.
По данным полиции, все случилось возле синагоги еврейской общины Хитон-парк в Манчестере около 9:30, когда внутри находилось множество людей, совершавших богослужение.
Сообщается, что нападавший был застрелен полицейскими всего через несколько минут, прежде чем он успел войти в синагогу. Затем специалисты по взрывотехнике выясняли, было ли у нападавшего при себе взрывное устройство.
Внимание! 18+! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.
BREAKING: Police Shoot Muslim Man in Yom Kippur Synagogue Terror Attack— Shirion Collective (@ShirionOrg) October 2, 2025
This just happened.
Four injured as car rams worshippers and stabbing erupts outside Manchester synagogue
Today on Yom Kippur, armed officers shot a Muslim man after he rammed a car into pedestrians… pic.twitter.com/Bg8eT40UAO
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что потрясен нападением на синагогу в Манчестере. По его словам, тот факт, что оно произошло в священный день Йом-Кипур, делает его "еще более ужасающим".
Напомним, недавно два человека были убиты и восемь ранены в мормонской церкви в американском городе Гранд-Бланк (штат Мичиган). Вооруженный мужчина протаранил дверь церкви на машине и открыл стрельбу.
Ранее в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в районе местного аэропорта и в баптисткой церкви. Есть погибшие.
