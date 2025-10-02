Макрон заявил, что Европа недооценила исходящую от России угрозу

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью немецкому изданию FAZ, в котором рассказал об угрозах, исходящих от России, и сделал ряд заявлений, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По словам Макрона, Россия является "самой большой структурной угрозой для европейцев".

"Она ставит под угрозу нашу коллективную безопасность посредством вмешательства в нашу избирательную борьбу, через кибератаки, убийство оппозиционеров и миграционные потоки, которые используют как средство давления.

Россия испытывает нашу противовоздушную оборону, и она изменила свою ядерную доктрину. Недооценивают, в какой степени россияне влияют на наше общественное мнение, распространяя ложную информацию, вплоть до историй о нашествии постельных клопов во Франции", - заявил французский президент.

Он также заявил, что открытые общества европейских стран уязвимы для информационных войн.

"Мы наивны, если не видим, что российская тайная армия разворачивается в наших демократиях. Она состоит из маленьких безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе", - считает Макрон.

Французского также лидера спросили о том, выступает ли он за то, чтобы сбить российский боевой самолет, если тот без разрешения войдет в европейское воздушное пространство.

"В соответствии с доктриной стратегической неопределенности я могу сказать вам, что не исключается ничего", - отметил он.

Макрон также считает, что пора перестать говорить Москве о всем том, чего они не сделают.

Макрон выразил мнение о том, что санкции против РФ работают, но для большего эффекта, по его словам, нужно сконцентрироваться на так называемом "теневом флоте".

"Мы все должны объединить усилия, чтобы контролировать эти суда, блокировать их и увеличить цену для российской экономики. Мы также должны ускорить оказание краткосрочной помощи украинской армии", - считает президент Франции.

Также Макрон поделился своим мнением о возможности использования замороженных активов России. По его словам, они не могут быть просто конфискованы, поскольку это нарушило бы международное право. Ранее канцлер ФРГ Мерц заявлял о том, что эти активы нужно использовать для поддержки Украины.

"Однако они должны служить гарантией, чтобы сделать наглядной нашу долгосрочную поддержку Украины с гарантией европейского бюджета и национальными гарантиями. По сути, это означает, что Германия готова взять на себя совместные долги ради Украины. Это реальное изменение. Оно является результатом германо-французского сотрудничества", - заявил Эмманюэль Макрон.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о том, что 26 стран готовы взять на себя обязательства и помочь Украине с гарантиями безопасности. До этого Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести новые "вторичные санкции" в отношении России и ее торговых партнеров.

