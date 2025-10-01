jitsu gif
    Автор

    Пока мир ждет ответа ХАМАС на новый план Трампа по Газе, ЦАХАЛ почти окружил столицу сектора

    Опубликовано:

    Разрушенные здания в секторе Газа
    Сектор Газа. Фото: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images

    Израильские войска почти полностью окружили город Газа, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац. Мирным жителям дается последняя возможность покинуть город и уйти на юг сектора. Последняя артерия, позволяющая это сделать — прибрежная дорога Рашид — будет закрыта до конца дня, обещают израильские военные.

    По словам Каца, после закрытия дороги Рашид кольцо вокруг города Газа практически замкнется, после чего всем, кто решит его покинуть, придется проходить через блокпосты ЦАХАЛ.

    «Это последняя возможность для жителей Газы беспрепятственно уйти на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции позади», — заявил израильский министр обороны.

    Он предупредил, что те, кто останется в городе, будут восприниматься военными как «террористы и пособники террора».

    «Армия обороны Израиля готовится ко всем вариантам и полна решимости продолжать свои операции до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС на пути к прекращению войны», — добавил Кац.

    Это заявление прозвучало в то время, как США, Израиль и международные посредники ожидают ответа ХАМАС на американское предложение о прекращении войны, которое израильская сторона одобрила в минувший понедельник.

    Палестинские источники, близкие к руководству ХАМАС, сообщили в среду агентству AFP, что внутри группировки возник раскол в связи с планом Трампа.

    Одни считают, что его надо принять, пока сам Трамп и ряд арабских посредников гарантируют выполнение соглашения. Другие видят угрозу в том, что этот план по сути делает невозможным любое палестинское сопротивление в будущем.

    Окончательный ответ ХАМАС обещает дать через «два-три дня».

    Накануне переговорщики ХАМАС встречались в Дохе с официальными лицами Турции, Египта и Катара, сообщил источник.

    По его словам, «лидиры группировки хотят внести поправки в некоторые пункты, например, о разоружении и изгнании ХАМАС и членов других фракций» из сектора Газа.

    В частности, они хотят международных гарантий того, что в будущем Израиль не будет их преследовать ни внутри, ни за пределами палестинских территорий.

    Что еще происходит в секторе Газа

    В среду Армия обороны Израиля также заявила, что восстановила «оперативный контроль» над коридором Нецарим в центральной части сектора. Это означает, что теперь передвижение людей из южных районов в сторону Газа-сити полностью блокировано.

    Наземная операция по «укреплению и поддержанию контроля над коридором Нецарим» продолжалась несколько дней, сообщают военные.

    «Войска действовали с целью подорвать оперативные возможности террористической организации ХАМАС в этом районе и расширить оперативный контроль в секторе», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    Кроме того, по словам военных, отсечение южных, относительно безопасных районов сектора Газа от севера, где ЦАХАЛ готовится нанести по ХАМАС сокрушительный удар, необходимо ради безопасности самих палестинцев.

    Пока не совсем ясно, собирается ли Израиль действовать, не дожидаясь ответа ХАМАС на предложенный мирный план США.

    В среду из северной части сектора Газа по югу Израиля были выпущены две ракеты. Они были перехвачены израильскими ПВО, сообщений о разрушениях или пострадавших нет, в нескольких населенных пунктах вблизи границы сработали сирены воздушной тревоги.

    Многие сторонники жестких действий в Израиле призывают правительство не ждать гипотетических решений группировки, а реагировать на текущую ситуацию.

    Международный комитет Красного Креста заявил в среду, что в связи с назревающей эскалацией боевых действий организация временно приостанавливает свою деятельность в городе Газа и перемещает свой персонал в более безопасные места.

    «МККК продолжит оказывать поддержку гражданскому населению города Газа, когда позволят обстоятельства, из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе, которые продолжают работать в полном объеме», — говорится в заявлении.

