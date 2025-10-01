Работу интернета в Афганистане восстановили спустя 48 часов

В Афганистане восстановили работу интернета. Жители страны были практически полностью отрезаны от внешнего мира на 48 часов. Отключение интернета коснулось многих сфер деятельности.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что интернет-соединение было частично восстановлено на территории Афганистана.

По данным Tolo news, восстановили телекоммуникационные и интернет-услуги спустя 48 часов отсутствия.

BBC пишет, источник, близкий к правительству, пояснил, что интернет был восстановлен по особому распоряжению премьер-министра Талибана. Афганцы вышли на улицы, чтобы праздновать восстановление интернета.

Отмечается, что 48-часовое отключение нарушило работу предприятий и авиасообщение, ограничило доступ к экстренным службам. Также в центре Кабула стало заметно тише: банки были закрыты, а торговые центры практически пусты.

На валютном рынке все международные переводы были остановлены, а это означало, что жизненно важные деньги, часто от членов семей, находящихся за границей, не могли поступить в Афганистан.

Туристические агентства были либо закрыты, либо работали лишь частично, чтобы предоставлять клиентам информацию. Рейсы в страну и из страны были отменены.

ООН заявила, что после отключения интернета в понедельник Афганистан был практически полностью отрезан от внешнего мира.

Напомним, ранее международная служба веб-мониторинга NetBlocks заявила о том, что на территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение. До этого мы писали, что в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин. Также приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.