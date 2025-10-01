Взрывы произошли в Мюнхене

В Мюнхене произошли взрывы - полиция города в соцсети Х сообщила о проведении операции совместно с пожарными, передает NUR.KZ.

"В настоящее время мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", - сообщили в полиции Мюнхена.

По информации Bild, произошли взрывы и были слышны выстрелы.

По данным газеты, предварительно установлено, что погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.

Издание TZ пишет, что есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.