Взрывы произошли в Мюнхене
Опубликовано:
В Мюнхене произошли взрывы - полиция города в соцсети Х сообщила о проведении операции совместно с пожарными, передает NUR.KZ.
"В настоящее время мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", - сообщили в полиции Мюнхена.
По информации Bild, произошли взрывы и были слышны выстрелы.
По данным газеты, предварительно установлено, что погибший заложил взрывное устройство в доме своих родителей, привел его в действие, а затем покончил с собой.
Издание TZ пишет, что есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.
