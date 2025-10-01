"Оставил что-то около двери": Дуров рассказал, как его хотели отравить

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману заявил, что его пытались отравить - этот случай, по его словам, произошел в тяжелые для него времена, передает NUR.KZ.

Дуров рассказал, что никогда не жаловался на здоровье, но в тот момент ему показалось, что он умрет.

"Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю", - рассказал он.

По его словам, "странный" сосед оставил ему посылку.

"Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок", - вспоминает Дуров.

После случившегося он две недели не мог ходить.

"Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб", - рассказал бизнесмен.

Не так давно основатель Telegram Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с работой. Доступ к состоянию его дети смогут получить только спустя 30 лет.

