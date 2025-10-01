Воинский дух и "мужские стандарты". О чем говорили Трамп и Хегсет на экстренной встрече с американскими генералами

Президент США Дональд Трамп и министр обороны страны Пит Хегсет обратились к сотням военачальников, собравшихся на базе морпехов в Куантико, штат Вирджиния. Трамп восхвалял армию и пообещал вернуть воинский дух, утраченный, по его мнению, при прежней администрации.

Перед совещанием СМИ и в первую очередь сами генералы гадали, зачем Пентагон решил в срочном порядке собрать сотни американских генералов и адмиралов.

Высокопоставленным военным приказали экстренно приехать на совещание, не объяснив, о чем там пойдет речь. Это породило беспокойство и даже панику среди них.

Свое участие во встрече в Куантико Дональд Трамп подтвердил в субботу, 28 сентября. В интервью NBC News он назвад грядущее событие «просто очень приятной встречей с разговорами о том, как у нас дела в военном плане, как оставаться в отличной форме и о многих других позитивных вещах».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался уменьшить исключительность и значимость собрания в Куантико, заявив, что для Хегсета и его генералов «нет ничего необычного» в том, чтобы встречаться лично.

Председатель Военного комитета НАТО, итальянский генерал Джузеппе Каво Драгоне заметил, что за свои 49 лет службы он никогда не видел ничего подобного, отмечает Associated Press.

Встреча без повестки дня и теории в прессе

Первым об экстренной встрече рассказала Washington Post 25 сентября. По данным газеты, Хегсет созвал около 800 человек, включая генералов, которые служат в зонах военных конфликтов.

Ни один из собеседников WP не смог вспомнить подобных ситуаций, когда министр обороны США собирал бы так много командиров в одном месте. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Источники газеты также удивились, что Хегсет вызвал командиров, которые служат за границей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это странно», — сказал один из собеседников WP, заметив, что стратегически важный регион по сути останется без военного командования.

Чуть позже агентство Reuters со ссылкой на два источника рассказало, что темой встречи может стать «боевой дух» армии. В свою очередь, NBC со ссылкой на источник сообщило, что цель совещания — отметить достижения Пентагона и обсудить будущее министерства под предводительством Хегсета. Обычно такие вещи сообщаются командованию при помощи меморандумов или видеоконференции по безопасным каналам связи.

Но в итоге источники оказались правы: речь шла именно о «боевом духе» и о достижениях Пентагона.

«Избавиться от идеологического мусора»

Первым выступил глава Пентагона Пит Хегсет, который обрушился на армию с критикой, адресованной в первую очередь прошлой администрации. Он заявил, что военное ведомство было «заражено политкорректностью и токсичным идеологическим мусором».

«Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений. Больше никакого мусора», — говорил со сцены Хегсет.

Также он заявил, что отныне армия будет требовать от военнослужащих соответствия «наивысшему мужскому стандарту». Это значит, что каждый, кто несет боевую службу в армии, должен набрать более 70% по «мужскому стандарту» теста по физподготовке.

«Я не хочу, чтобы мой сын служил рядом с солдатами, которые не в форме, или в боевом подразделении с женщинами, которые не могут соответствовать тем же физическим стандартам, что и мужчины», — обратился к высшим офицерам глава Пентагона. «Стандарты должны быть едиными, гендерно нейтральными и высокими», — подвел он итог своему заявлению.

Ранее Пит Хегсет не раз утверждал, что стандарты для женщин-военнослужащих значительно занижены, не приводя доказательств своим словам. При этом он уточнял, что не выступает против службы женщин в армии США — при условии, что при выполнении боевых задач они не уступают мужчинам.

Кроме того, Хегсет раскритиковал и генералов. «Совершенно неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона, возглавляющих вооруженные силы по всей стране и миру. Это выглядит некрасиво», — заявил он перед залом, хранившим полную тишину во время его выступления. Хегсет пообещал, что командному составу придется соответствовать требованиям по росту и весу и проходить проверку.

Наконец, глава Пентагона сообщил, что пересматривает программу Пентагона по обеспечению равных возможностей и работу офиса генерального инспектора. Последний отдел, по мнению Хегсета, «превратился в идеологическое оружие». Именно офис генерального инспектора проводил проверку после того, как сам Хегсет был уличен в использовании чата в Signal для планирования секретных операций.

Будет пересмотрена и программа равных возможностей в министерстве. «Больше никаких легкомысленных жалоб, никаких анонимных жалоб, никаких повторных жалоб, никаких ударов по репутации, никакой юридической неопределенности, никакого разрушения карьер, никакого раскачивания лодки», — негодовал Хегсет. При этом он подчеркнул, что расизм и сексуализированные домогательства остаются вне закона, как и раньше.

«Самая смертоносная и доминирующая армия»

После Хегсета на сцену поднялся президент США.

Трамп с самого начала был довольно резок с генералами. «Тот, кому не нравится, что я говорю, может покинуть зал. Но вам при этом придется расстаться со службой и с вашим будущим».

Президент, как обычно, затронул самый широкий круг тем — он рассказывал о секторе Газа, о промахах администрации Байдена, об Украине, разочаровании Путиным и недовольстве Медведевым, в очередной раз потребовал себе Нобелевскую премию мира за улаживание конфликтов.

В целом его послание американским военачальникам повторяло тезисы Пита Хегсета.

Американская армия, говорил Дональд Трамп, должна быть «самой смертоносной и доминирующей на планете».

Вслед за главой Пентагона Трамп обрушился на принципы политкорректности. «Мы снова делаем акцент на физической форме, способностях, характере и силе, и это потому, что цель американской армии — не защищать чьи-либо чувства. Она в том, чтобы защищать нашу республику», — сказал он.

Кроме того, президент заявил, что обязался потратить более 1 триллиона долларов на военные нужды в 2026 году. «Это огромные деньги. Надеюсь, вам понравится», — сказал он собравшимся военачальникам. Он также пообещал, что его администрация увеличит состав ВМС США на 19 кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и десантные корабли. Однако Трамп добавил, что ему не нравится внешний вид некоторых кораблей, заявив, что «некрасивый корабль никому не нужен».

Как и Хегсет, Трамп восхвалял собственное решение переименовать Министерство обороны США в Министерство войны. Оба выступающих преподнесли это как свершившийся факт, хотя для смены бренда необходимо разрешение Конгресса. Трамп заявил, что вместе с названием меняется и сама идентичность военного ведомства. И закончил выступление всё же похвалой в адрес военных: «Мы — армия Соединенных Штатов. Лучшие, самые смелые, самые храбрые, которых когда-либо видел мир».

