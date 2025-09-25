WP: глава Пентагона в срочном порядке созвал сотни генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился на следующей неделе созвать сотни высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает газета, министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии собраться в срочном порядке на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Причины сбора неизвестны.

По словам более десятка источников, знакомых с ситуацией, эта "крайне необычная директива" была разослана практически всем высшим военным чинам по всему миру и посеяла "смятение и тревогу", поскольку пришла после увольнения администрацией Трампа многочисленных высокопоставленных руководителей в этом году.

Издание поясняет, что в США и десятках других стран работают около 800 американских генералов и адмиралов. Директива Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, и аналогичных чинов в ВМС США, а также их старших советников. Как правило, каждый из этих офицеров командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.

Никто из собеседников газеты не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ такому количеству генералов и адмиралов собраться в таком виде. Некоторые заявили, что это вызывает опасения по поводу безопасности.

"Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит", - сказал один из источников.

Другие выразили разочарование тем, что многим командирам, которые находятся за границей, придется приехать в США.

Приказы о сборе поступили после того, как Хегсет в одностороннем порядке распорядился о проведении масштабных изменений в Пентагоне, включая распоряжение сократить число генералов на 20%, уволить старших руководителей без причины и переименовать министерство обороны в министерство войны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Подчеркивается, что Трамп решил вернуть старое название ведомства - с 1789 по 1947 оно тоже называлось министерством войны. Лишь в 1949 году его переименовали в Минобороны США. До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны. Кроме того, Пентагон запретил журналистам публиковать несогласованную информацию. Военное министерство США представило новые правила для СМИ.

