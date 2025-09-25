jitsu gif
    Рекламодателям
    Кристина Кривцанова
    Кристина Кривцанова
    Выпускающий редактор

    "Под ногами прошла волна": сильное землетрясение произошло в Венесуэле (видео)

    Опубликовано:

    Каракас, столица Венесуэлы
    Каракас, столица Венесуэлы. Фото: pixabay.com

    Вчера, 24 сентября, сильное землетрясение произошло в Венесуэле, подземные толчки ощущались также в соседней Колумбии и на Карибских островах. В соцсетях люди делятся последствиями ЧП.

    Как сообщает портал BNO News, ссылаясь на Геологическую службу США, магнитуда землетрясения составила 6,2, а толчки от него ощущались в нескольких регионах страны.

    Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Маракайбо, примерно в 24 км от Мене-Гранде в венесуэльском штате Сулия.

    Сообщается, что, согласно отчетам сейсмологов, толчки ощущались в столице Венесуэлы Каракасе, а также за пределами страны, в Колумбии и на Карибских островах Аруба, Кюрасао и Бонайре.

    "Я ходил по дому, и вдруг почувствовал, как под моими ногами прошла волна, и я увидел, что все движется", — рассказал Роберт Ромеро, житель Баркисимето.

    Венесуэла расположена вдоль южной границы Карибской плиты, где, по данным Геологической службы США, сложные взаимодействия с Южноамериканской плитой приводят к частой сейсмической активности. Через северную часть Венесуэлы проходят крупные разломы, которые в прошлом вызывали сильные и разрушительные землетрясения.

    DW отмечает, что вчерашнее землетрясение сотрясло здания и вызвало тревогу в таких городах, как Каракас и Маракайбо. 

    При этом крупных землетрясений в Венесуэле не было с 1997 года, когда в Кариако в восточном штате Сукре погибло 73 человека.

    Согласно данным РИА Новости, информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами тоже не объявлялась.

    Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6. СМИ сообщали, что число жертв превысило 1,4 тыс. человек, пострадали более 3,1 тыс. человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда выражал соболезнования руководству Афганистана, а западные страны заявили о готовности оказать стране финансовую помощью.

    3 сентября в Афганистане после разрушительного землетрясения произошло еще одно, менее сильное. О пострадавших не сообщалось.

