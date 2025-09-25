"Под ногами прошла волна": сильное землетрясение произошло в Венесуэле (видео)

Вчера, 24 сентября, сильное землетрясение произошло в Венесуэле, подземные толчки ощущались также в соседней Колумбии и на Карибских островах. В соцсетях люди делятся последствиями ЧП.

Как сообщает портал BNO News, ссылаясь на Геологическую службу США, магнитуда землетрясения составила 6,2, а толчки от него ощущались в нескольких регионах страны.

| Momento del sismo de magnitud 6.1 registrado en Venezuela con epicentro en el estado Zulia. pic.twitter.com/o3h3Qm6VdK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 25, 2025

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Маракайбо, примерно в 24 км от Мене-Гранде в венесуэльском штате Сулия.

Сообщается, что, согласно отчетам сейсмологов, толчки ощущались в столице Венесуэлы Каракасе, а также за пределами страны, в Колумбии и на Карибских островах Аруба, Кюрасао и Бонайре.

"Я ходил по дому, и вдруг почувствовал, как под моими ногами прошла волна, и я увидел, что все движется", — рассказал Роберт Ромеро, житель Баркисимето.

A 6.2-magnitude #earthquake struck northwest #Venezuela on Wednesday, according to the US Geological Survey. The quake’s epicenter was located 15 miles (24 km) east-northeast of Mene Grande in #Zulia state, over 370 miles (600 km) west of the capital, #Caracas, at a shallow depth… pic.twitter.com/SDVc0725QF — News9 (@News9Tweets) September 25, 2025

Венесуэла расположена вдоль южной границы Карибской плиты, где, по данным Геологической службы США, сложные взаимодействия с Южноамериканской плитой приводят к частой сейсмической активности. Через северную часть Венесуэлы проходят крупные разломы, которые в прошлом вызывали сильные и разрушительные землетрясения.

VENEZUELA QUAKE: Damages to infrastructure in Maracaibo reported:



The cross on top of the Santa Bárbara church in Maracaibo has fallen



Huge crack in a residential building in Maracaibo pic.twitter.com/KcplTHHINO — Informer (@X_Informer_X) September 24, 2025

DW отмечает, что вчерашнее землетрясение сотрясло здания и вызвало тревогу в таких городах, как Каракас и Маракайбо.

BREAKING: MAGNITUDE 6.2 EARTHQUAKE STRIKES VENEZUELA



Shallow 6.2 magnitude quake hit northwest Venezuela Wednesday at 6:21 PM local time, just 7.8km deep near major city Maracaibo in Zulia state.



USGS estimates 10-100 potential deaths with significant damage likely.… pic.twitter.com/x6Anbr8rMZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 24, 2025

При этом крупных землетрясений в Венесуэле не было с 1997 года, когда в Кариако в восточном штате Сукре погибло 73 человека.

Согласно данным РИА Новости, информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами тоже не объявлялась.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6. СМИ сообщали, что число жертв превысило 1,4 тыс. человек, пострадали более 3,1 тыс. человек, разрушено свыше восьми тысяч домов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда выражал соболезнования руководству Афганистана, а западные страны заявили о готовности оказать стране финансовую помощью. 3 сентября в Афганистане после разрушительного землетрясения произошло еще одно, менее сильное. О пострадавших не сообщалось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.