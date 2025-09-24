Прием парацетамола может вызвать аутизм: на заявление Трампа отреагировали в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением касательно возможной связи между развитием аутизма и приемом парацетамола период беременности, передает NUR.KZ.

Заявление ВОЗ опубликовано на официальном сайте организации. В нем отмечается, что в настоящее время не имеется убедительных научных данных, подтверждающих возможную связь между развитием аутизма и приемом ацетаминофена (также называемого парацетамолом) в период беременности.

"Расстройства аутистического спектра - широкий спектр расстройств, обусловленных особенностями развития головного мозга, - имеются почти у 62 миллионов человек в мире (1 случай на 127 человек). В последние годы они получают больше внимания и более широко диагностируются, однако точная причина аутизма не определена и предположительно связана с целым рядом факторов.

Вопрос о взаимосвязи между приемом ацетаминофена при беременности и аутизмом активно изучался в последнее десятилетие в рамках многочисленных, в том числе крупномасштабных, исследований. На сегодняшний день такая взаимосвязь достоверно не установлена.

ВОЗ рекомендует всем женщинам продолжать выполнять указания врачей и медицинских работников, способных оценить индивидуальные особенности женщины и подобрать необходимые лекарственные препараты. Во время беременности, особенно в первые три месяца, следует с осторожностью принимать любые лекарственные препараты, следуя рекомендациям медицинских специалистов", - отмечается в тексте заявления.

Отметим, на днях президент США Дональд Трамп сделал заявление касательно исследований в борьбе с аутизмом и предупредил о рисках при приеме парацетамола при беременности. По его словам, беременным женщинам стоит ограничить прием данного средства, за исключением экстренных случаев.

Издание Bloobmberg тогда сообщало, что Трамп не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации. Сообщается, что нет четкой связи между приемом лекарства во время беременности и неблагоприятными нейроповеденческими или развивающимися последствиями, такими как аутизм.

