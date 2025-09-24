Трамп заявил, что Лондон хочет перейти "на законы шариата"

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на ГА в ООН, заявил, что Лондон хочет перейти "на законы шариата". Он также назвал мэра британской столицы ужасным.

Речь Трампа транслировали на официальном YouTube-канале ООН.

В настоящий момент Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии занимает пост мэра Лондона. Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе, заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата.

"Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя", - сказал глава Белого дома.

Как сообщает CBS News, офис мэра Лондона Садика Хана назвал комментарии президента Трампа фанатичными. В руководстве британской столицы отметили, что президент США высказал ложное утверждение о том, что Лондон хочет "перейти на шариат" и что город изменился под руководством мэра.

Издание подчеркивает, что нет никаких доказательств того, что Хан, который является первым мусульманином на этой должности, выступал бы за официальное принятие в Лондоне шариата.

"Мы не собираемся удостаивать его возмутительные и фанатичные комментарии ответом", - заявил во вторник в электронном письме CBS News пресс-секретарь мэра Лондона.

Он отметил, что Лондон - величайший город в мире, более безопасный, чем крупные города США. В лондонской мэрии также приветствовали граждан США, которые приезжают в британскую столицу.

Также напомним, что накануне Трамп обрушился с критикой на европейские власти из-за их миграционной политики.

"Европа находится в серьезной беде. Они подверглись вторжению нелегальных иммигрантов в количестве, которого никто никогда раньше не видел. Нелегальные иммигранты хлынули в Европу", - заявил президент США.

В своей речи он также сказал, что эти страны "катятся в ад".

Стоит отметить, что недавно до 150 тысяч человек собрались в центре Лондона на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Параллельно прошла акция протеста против расизма. Правый марш вылился в стычки.

