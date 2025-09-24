"Попали, буквально, в море": находящиеся в Италии казахстанцы рассказали о пережитом наводнении

"Оранжевый" уровень опасности ввели в Италии из-за проливных дождей, которые вызвали масштабные разрушения и затопления. Казахстанцы рассказали, как пережили непогоду, передает сайт телеканала КТК.

Телеканал сообщает, что по данным МИД РК, казахстанцы в Италии за помощью не обращались. Однако журналистам находящиеся там граждане рассказали, как обстоит ситуация.

В некоторых регионах всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. Основной удар стихии пришелся на Ломбардии. Из-за сильных дождей сразу несколько крупных рек вышли из берегов. Улицы оказались под водой. Полностью затопило первые этажи домов. Мощные потоки смывали все на своем пути.

Ислам Багиров живет в Милане уже второй год. Казахстанец рассказывает: ливни для города – норма. Но эта непогода стала шоком даже для местных жителей.

"Я пока что не ездил в районы, которые были очень сильно поражены. Но при этом я слышал от людей, которые действительно суетятся. То есть они беспокоятся о том, что они живут в таком опасном районе. И они думают о переезде. Мои друзья вообще попали там, буквально можно выразиться, в море какое-то. Там было очень много воды, машины не проезжают", - поделился Ислам Багиров.

В Комо из-за сильных дождей сошли оползни. К счастью, обошлось без жертв. За сутки местные власти получили более 700 вызовов с просьбами о помощи. В спасательных операциях задействовано было свыше 200 человек. С помощью вертолета удалось эвакуировать женщину и ее маленького ребенка. Из пострадавших районов жителей вывозят на лодках и машинах. Однако еще десятки людей ждут помощи от экстренных служб.

Из-за сильных дождей не исключают новые оползни и затопления. Закрыты учебные и развлекательные заведения. В зоне бедствия более 8 тысяч абонентов остались без электричества.

Адилет Смагул, как сообщается в сюжете телеканала, живет в Милане четыре года. Парень рассказывает, что сильнее всего пострадала северная часть города.

"Потоп был достаточно большой. Машины встали на дорогах, некоторые улицы полностью перекрыли. Я видел даже, как некоторые жители в спешке откачивали воду из подвалов. Это, можно сказать, наверное, первый такой масштабный ливень в этом сезоне. Таких будет еще много. Местные жители ожидают такое, готовятся", - отметил Адилет Смагул.

Сейчас последствия наводнения устраняют сотрудники коммунальных служб. Точная сумма ущерба пока неизвестна. Не радуют и синоптики - в ближайшие дни они снова прогнозируют дожди.

Источник: КТК

Напомним, в июле по меньшей мере 43 человека, в том числе 15 детей, погибли в результате сильного наводнения в округе Керр, штат Техас, сообщили власти округа.

До этого в Саудовской Аравии после сильных дождей затопило улицы священных городов Мекки, Медины и Джидды. В городах был объявлен красный уровень опасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.