Дроны в Дании и Норвегии: полиция говорит об "опытном операторе", Кремль отметает "голословные обвинения"

Датская полиция заявила во вторник, что дроны, из-за которых закрылся накануне главный аэропорт страны, по всей видимости, управлялись "опытным оператором", стремившимся продемонстрировать определенные навыки. Подозреваемые не установлены.

Аэропорты "Каструп" в Копенгагене и "Гардермуэн" в Осло, два самых загруженных в Скандинавии, были закрыты на несколько часов после того, как в понедельник вечером в их воздушном пространстве были замечены дроны, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении из-за перенаправления рейсов.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор, - заявил во вторник журналистам начальник датской полиции Йенс Йесперсен. - Это человек, который имеет возможности, желание и инструменты, чтобы продемонстрировать это". Йесперсен считает, что пока слишком рано говорить о том, связаны ли между собой инциденты в Дании и Норвегии.

Датская полиция отказалась комментировать пост президента Украины Владимира Зеленского в X, в котором он написал, не приведя доказательств, что за нарушением воздушного пространства Дании стоит Россия.

"Я не могу ничего сказать по этому поводу. Не потому, что не хочу, а потому, что просто не знаю", - сказал Йесперсен.

Йесперсен сказал, что дроны в Дании прилетели с нескольких разных направлений, включая и выключая позиционные огни, а через несколько часов исчезли. Полиция расследует несколько гипотез о происхождении дронов, в том числе о том, что они могли быть запущены с кораблей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент быть связан с Россией, сказала: "Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели дроны над Польшей, которые не должны были там находиться. Мы видели активность в Румынии. Мы видели нарушения воздушного пространства Эстонии. Мы видели хакерские атаки на европейские аэропорты в минувшие выходные. Теперь дроны появились в Дании, и, похоже, они были также в Осло и Норвегии. Поэтому я могу только сказать, что, на мой взгляд, это серьезное нападение на критически важную датскую инфраструктуру".

По ее словам, целью могло быть "создание беспорядков и беспокойства, прощупать, как далеко можно зайти, и проверить пределы возможного".

В Кремле эти заявления назвали голословными.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правительство Норвегии заявило, что Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в 2025 году - в апреле, июле и августе - добавив, что неясно, было ли это преднамеренным действием или результатом навигационных ошибок.

"Независимо от причины, это недопустимо", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Главный аэропорт Дании расположен недалеко от оживленного судоходного маршрута.

Аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа, когда в его непосредственной близости были замечены два или три больших дрона, сообщили официальные лица.

Воздушное пространство над аэропортом было закрыто около 20:30 по местному времени. В полиции Копенгагена заявили, что были зафиксированы полеты двух-трех крупных дронов.

Копенгаген перенаправил 31 рейс в другие аэропорты, что вызвало цепную реакцию, в результате которой было задержано или отменено около 100 рейсов, что затронуло около 20 000 пассажиров, сообщил журналистам во вторник представитель аэропорта.

Дежурный офицер городской полиции Аннетте Остенфельдт сообщила агентству AFP, что власти проводят расследование. Она не смогла уточнить, были ли дроны военными или гражданскими.

"Но они явно больше тех дронов, которые может приобрести частное лицо", - добавила она.

Примерно через четыре часа, в ночь на вторник полеты возобновились. По данным сервиса Flightradar24, всего за время закрытия на запасные аэродромы было перенаправлено около 50 рейсов.

"Аэропорт Копенгагена возобновляет работу после закрытия из-за полетов дронов. Однако будут задержки и отмены рейсов. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от своих авиакомпаний", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

Аэропорт Осло закрылся на три часа - там, по данным местной полиции, были замечены два дрона. Из-за этого также пришлось закрывать воздушное пространство.

По данным представителей аэропорта, которые приводят местные СМИ, закрытие затронуло 12-14 рейсов. Часть из них, в частности, из Антальи, Малаги и Манчестера, была перенаправлена в ближайший к Осло аэропорт Бергена, свидетельствуют данные Flightradar24.

Судя по всему, неизвестные дроны видели и в Швеции. Как сообщил шведский телеканал TV4, вечером в понедельник в полицию Мальмё обратились несколько человек, видевших в небе над городом крупный неопознанный беспилотник.

По словам обратившейся в полицию семейной пары, примерно через час после того, как был закрыт аэропорт Копенгагена, они увидели "огромный" дрон, который из-за его размеров они поначалу приняли за самолет. Он не был похож на полицейский беспилотник, которые используют местные правоохранители. На некоторое время беспилотник завис над спортивной площадкой, затем направился на восток.

Расстояние между Мальме и Копенгагеном составляет порядка 30 км.

Полиция Мальме подтвердила журналистам TV4, что получила несколько сообщений о беспилотниках вечером и ночью понедельника, но ни один из них не был найден. Те ли это дроны, что ранее пролетали вблизи Копенгагена, не ясно.

Полиция Дании, тем временем, заявила, что будет сотрудничать с норвежскими властями, чтобы выяснить, есть ли связь между инцидентами в воздушном пространстве двух стран.

В последние дни в европейских аэропортах произошла серия сбоев.

В минувшую пятницу кибератака вывела из строя системы регистрации и посадки, поставляемые компанией Collins Aerospace, что повлияло на работу лондонского аэропорта "Хитроу", а также аэропортов Берлина и Брюсселя. В выходные и в понедельник последствия атаки продолжали сказываться по всему региону.

В середине сентября датское издание Danwatch писало о российском судне "Механик Степанов", якобы потерявшем управление недалеко от датского побережья и продрейфовавшем и простоявшем на якоре около 20 часов. Как свидетельствуют данные MarineTraffic, "Механик Степанов" дрейфовал над тремя подводными кабелями передачи данных и связи, проложенными между Данией и Швецией, также недалеко от аэропорта Копенгагена и объектов Разведывательной службы Министерства обороны в Сандагергорде, расположенных на южной оконечности острова Амагер.

Датские военные аналитики тогда отметили, что по оснащению судна можно предположить, что оно способно выполнять теневые подводные операции, и предположили, что "Механик Степанов" мог следить за аэропортом или готовить диверсию.

