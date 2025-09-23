Трамп заявил, что прием парацетамола при беременности может вызвать аутизм
Президент США Дональд Трамп сделал заявление касательно исследований в борьбе с аутизмом и предупредил о рисках при приеме парацетамола при беременности.
Трансляция велась по телеканалу C-Span. Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начнет уведомлять врачей, что употребление "Тайленола", действующим веществом которого является парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей.
По его словам, беременным женщинам стоит ограничить прием данного средства, за исключением экстренных случаев.
Издание Bloobmberg отмечает, что Трамп не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации. Сообщается, что нет четкой связи между приемом лекарства во время беременности и неблагоприятными нейроповеденческими или развивающимися последствиями, такими как аутизм.
Подчеркивается, что причинно-следственная связь между аутизмом и ацетаминофеном ( американское название парацетамола - прим. ред), активным ингредиентом "Тайленола", не установлена.
Эксперты отметили, что результаты исследований неоднозначны в данном направлении. Более того, исследования, посвященные связи между аутизмом и парацетамолом, основывались не на контролируемых экспериментах, а на наблюдательных исследованиях, в которых ученые собирают данные о группе людей и пытаются связать что-то из этой информации с определенным результатом.
Издание подчеркивает, что беременным женщинам обычно рекомендуют принимать именно парацетамол при боли или лихорадке, используя минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени. Это связано с тем, что прием других средств может повлиять на развитие проблем с почками у ребенка.
На сайте Британской энциклопедии говорится, что парацетамол - лекарство, используемое для лечения слабой боли, такой как головная боль, боль в суставах и мышцах, а также для снижения температуры.
