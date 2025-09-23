jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    В аэропортах Копенгагена и Осло возникли перебои из-за неопознанных дронов

    Опубликовано:

    Аэропорт Копенгагена
    Аэропорт Копенгагена. Фото: Steven Knap / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images

    Крупнейший в Северной Европе аэропорт столицы Дании Копенгагена «Каструп» в понедельник вечером был вынужден приостановить все полеты на несколько часов из-за неопознанных беспилотников в районе аэродрома.

    Воздушное пространство над аэропортом было закрыто около 20:30 по местному времени. В полиции Копенгагена заявили, что были зафиксированы полеты двух-трех крупных дронов.

    «Ни один самолет не может взлететь или приземлиться», — сказала пресс-секретарь аэропорта Лиз Агерли Курштейн. По ее словам, около 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

    Дежурный офицер городской полиции Аннетте Остенфельдт сообщила агентству AFP, что власти проводят расследование. Она не смогла уточнить, были ли дроны военными или гражданскими.

    «Но они явно больше тех дронов, которые может приобрести частное лицо», — добавила она.

    Примерно через четыре часа, в ночь на вторник полеты возобновились. По данным сервиса Flightradar24, всего за время закрытия на запасные аэродромы было перенаправлено около 50 рейсов.

    «Аэропорт Копенгагена возобновляет работу после закрытия из-за полетов дронов. Однако будут задержки и отмены рейсов. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от своих авиакомпаний», — говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

    Один неопознанный дрон также был замечен над аэропортом «Гардермуэн» в норвежской столице Осло, из-за этого также пришлось закрывать воздушное пространство.

    По данным представителей аэропорта, которые приводят местные СМИ, закрытие затронуло 12-14 рейсов. Часть из них, в частности, из Антальи, Малаги и Манчестера, была перенаправлена в ближайший к Осло аэропорт Бергена, свидетельствуют данные Flightradar24.

    В 3:38 руководитель отдела коммуникаций столичного аэропорта Моника Фастинг сообщила изданию VG (Verdens Gang), что воздушное пространство вновь открыто и с утра вторника полеты будут осуществляться в обычном режиме.

    Ранее в понедельник два человека были задержаны в связи с полетами дронов в центре Осло, сообщает VG.

    Полиция Дании, тем временем, заявила, что будет сотрудничать с норвежскими властями, чтобы выяснить, есть ли связь между инцидентами в воздушном пространстве двух стран.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

