Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании "Антифа" террористической организацией - информацию об этом опубликовал сайт Белого дома, передает NUR.KZ.

В документе указывается, что "Антифа" является милитаристской, анархистской организацией, призывающей к свержению правительства США, правоохранительных органов и нашей правовой системы с использованием незаконных средств, включая насилие и терроризм, для достижения этих целей.

Указ предписывает федеральному правительству расследовать, пресекать и ликвидировать все незаконные действия, осуществляемые организацией или любыми лицами, заявляющими о том, что они действуют от ее имени.

Также указ Трампа призывает расследовать, пресекать и ликвидировать источники финансирования таких действий.

"Группа вербует и радикализирует молодых американцев, чтобы они участвовали в этом насилии, и работает над сокрытием личностей своих членов и источников финансирования, что затрудняет работу правоохранительных органов. Необходимо положить конец попыткам "Антифа" продвигать политическое насилие и подавлять законные политические высказывания", - говорится на сайте.

