Президент Южной Кореи — в интервью Би-би-си: Сеул согласится на заморозку ядерной программы КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил в интервью Би-би-си, что Сеул готов согласиться на потенциальную сделку между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, в рамках которой Северная Корея заморозит разработку ядерного оружия, а не избавится от него.

Это сокращенный перевод материала корреспондента Би-би-си в Сеуле Джин Маккензи, опубликованного на сайте BBC News

По его словам, Пхеньян производит дополнительно 15-20 единиц ядерного оружия в год, и заморозка в качестве «временной чрезвычайной меры» будет реалистичной альтернативой полной денуклеаризации.

Северная Корея провозгласила себя ядерной державой в 2022 году. Попытки заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы провалились, и с 2019 года северокорейские власти отвергают все призывы вернуться за стол переговоров.

«Есть явные преимущества в том, чтобы Северная Корея прекратила разработку ядерного оружия и ракет», — сказал Ли Чжэ Мён.

«Вопрос в том, будем ли мы продолжать бесполезные попытки достичь конечной цели [денуклеаризации] или поставим более реалистичные цели и добьемся некоторых из них», — добавил южнокорейский лидер.

В ночь на понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи передало заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанное в выходные — в нем он выражает готовность к переговорам с США, если Вашингтон откажется от требований о денуклеаризации.

«Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с США», — цитирует заявление агентство Yonhap.

«Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе», — добавил Ким, который последний раз встречался с американским лидером в 2019 году.

Говоря об отношениях с Южной Кореей, лидер КНДР заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом, и Пхеньян не стремится к объединению с Югом.

Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в июне, стремится нормализовать отношения с Северной Кореей и снизить напряженность, которая возникла при его предшественнике Юн Сук Ёле — он был подвергнут процедуре импичмента за попытку ввести военное положение в прошлом году.

Южнокорейский президент в интервью Би-би-си выразил надежду, что лидеры США и КНДР смогут возобновить переговоры, учитывая, что «они, похоже, испытывают друг к другу определенное доверие».

По мнению Ли, это может принести не только пользу Южной Корее, но и способствовать глобальному миру и безопасности.

Мы встретились с президентом Республики Корея в его офисе в Сеуле перед поездкой на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Южная Корея в настоящее время председательствует в Совбезе ООН, однако Ли не стал вдаваться в подробности относительно того, оправдывает ли организация ожидания Сеула, поскольку на протяжении многих лет Китай и Россия блокировали попытки ввести дополнительные санкции против Пхеньяна в связи с его ядерной программой.

«Хотя очевидно, что ООН не справляется с задачей создания по-настоящему мирного мира, я по-прежнему считаю, что она выполняет множество важных функций», — сказал Ли, добавив, что реформирование Совета Безопасности в данный момент «не очень реалистично».

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Китай ядерную программу Северной Кореи, президент сказал, что «знать это невозможно», но, исходя из имеющихся у него данных, он так не считает.

В начале сентября лидер КНР Си Цзиньпин принимал Ким Чен Ына и российского лидера Владимира Путина на военном параде в Пекине. В отличие от прошлых встреч, Китай публично не упоминал ядерную программу КНДР или денуклеаризацию Корейского полуострова.

По словам Ли, бурно развивающиеся связи между Пекином, Москвой и Пхеньяном, продемонстрированные на китайском параде, ставят Южную Корею в «очень сложную ситуацию».

«Для нас явно нежелательно столь тесное сближение Китая, России и Северной Кореи», — сказал он, добавив, что, вероятно, в ответ Сеул продолжит тесное сотрудничество с США и Японией.

Исторически Южная Корея балансировала в отношениях между США — своим военным союзником — и Китаем, от которого в значительной степени зависит ее торговля, но поддерживать этот баланс становится все сложнее.

Недавно Ли заявил, что поддержит США в формирующемся новом мировом порядке, но, общаясь с ним, становится ясно, что при этом он не хочет наживать врагов.

Этот некогда бескомпромиссный лидер оппозиции, придерживающийся крайне левых политических взглядов, теперь позиционирует себя в качестве центриста. Он тщательно подбирает слова, пытаясь определить место Южной Кореи в меняющемся мире.

«Мир разделяется на два лагеря, и Южная Корея находится прямо на границе, — говорит он. — Ситуация становится все сложнее. Но эти два лагеря не могут полностью закрыть свои двери, поэтому мы можем занять позицию где-то посередине».

Ли проявляет осторожность, говоря и о будущих отношениях с Россией, которая во время войны в Украине нарастила военное сотрудничество с КНДР, поставляя ей продовольствие, нефть и огромные суммы денег в обмен на оружие и войска.

«Очевидно, что вторжение России в Украину следует осудить, а войну необходимо прекратить как можно скорее, — говорит президент. — Но отношения между странами непростые, и мы ищем способы сотрудничества везде, где это возможно, и стремимся к мирному сосуществованию».

