Талибан отказал Трампу в возвращении авиабазы в Афганистане
Дональд Трамп на днях заявил, что работает над возвращением Баграм в Афганистане под американское управление. В Талибане отказали главе Белого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.
Талибан отклонил требование президента США Дональда Трампа о передаче авиабазы Баграм. База использовалась Штатами в течение 20 лет.
Впервые президент США объявил о том, что он работает над возвращением базы, во время государственного визита в Великобританию.
"Мы пытаемся вернуть ее, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим вернуть эту базу. Но одна из причин, по которой мы хотим вернуть базу, как вы знаете, заключается в том, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие", - заявил американский лидер.
Баграм, который был крупнейшим военным объектом США в Афганистане, служил одним из ключевых военных центров США во время двадцатилетней войны с Талибаном.
Издание пишет, что тысячи людей были заключены в тюрьму на этой базе на протяжении многих лет, без предъявления обвинений и суда со стороны американских войск.
Талибан вновь захватил объект в 2021 году после вывода войск США и захвата власти в стране.
"Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее, и хотим вернуть ее как можно скорее, прямо сейчас. И если они этого не сделают, вы узнаете, что я собираюсь сделать", - пригрозил Трамп.
Талибы все же ответили отказом.
"Еще раз подчеркивается, что вместо повторения неудачных подходов прошлого следует принять политику реализма и рациональности", - заявили представители Афганистана.
Напомним, американские военные покинули Афганистан в 2021 году. Джо Байден, который тогда занимал пост президента, назвал эту операцию успешной. В Талибане тогда заявили, что военные США уничтожили и сожгли технику на сотни миллионов.
