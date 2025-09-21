Пентагон обязал журналистов публиковать только согласованную информацию

Пентагон запретил журналистам публиковать несогласованную информацию. Военное министерство США представило новые правила для СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Администрация Трампа объявила о новых мерах для СМИ - Пентагон требует от журналистов не собирать и не обнародовать информацию, которая не была явно разрешена к публикации, а также аннулировать журналистскую аккредитацию тех, кто не подчиняется.

"Министерство войны США по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчетности и общественного доверия. Однако информация министерства должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной", - говорится в документе недавно переименованного ведомства.

В 17-страничном документе говорится, что журналисты, желающие освещать события в Пентагоне, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и обязывающие их не получать и не хранить неразрешенные материалы. Издания и журналисты, не подписавшие соглашение, лишатся доступа в Пентагон.

Добавим, глава ведомства Пит Хегсет в своем посте в соцсети Х написал, что "прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта" и что репортерам придется "носить бейдж и следовать правилам - или отправляться домой".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Подчеркивается, что Трамп решил вернуть старое название ведомства - с 1789 по 1947 оно тоже называлось министерством войны. Лишь в 1949 году его переименовали в Минобороны США. Отметим, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

