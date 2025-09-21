Пентагон обязал журналистов публиковать только согласованную информацию
Опубликовано:
Пентагон запретил журналистам публиковать несогласованную информацию. Военное министерство США представило новые правила для СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
Администрация Трампа объявила о новых мерах для СМИ - Пентагон требует от журналистов не собирать и не обнародовать информацию, которая не была явно разрешена к публикации, а также аннулировать журналистскую аккредитацию тех, кто не подчиняется.
"Министерство войны США по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчетности и общественного доверия. Однако информация министерства должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной", - говорится в документе недавно переименованного ведомства.
В 17-страничном документе говорится, что журналисты, желающие освещать события в Пентагоне, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и обязывающие их не получать и не хранить неразрешенные материалы. Издания и журналисты, не подписавшие соглашение, лишатся доступа в Пентагон.
Добавим, глава ведомства Пит Хегсет в своем посте в соцсети Х написал, что "прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта" и что репортерам придется "носить бейдж и следовать правилам - или отправляться домой".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны.
Подчеркивается, что Трамп решил вернуть старое название ведомства - с 1789 по 1947 оно тоже называлось министерством войны. Лишь в 1949 году его переименовали в Минобороны США.
Отметим, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2288658-pentagon-obyazal-zhurnalistov-publikovat-tolko-soglasovannuyu-informaciyu/
