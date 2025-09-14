Марш, устроенный в центре Лондона ультраправым активистом, собрал больше 100 тыс. человек

До 150 тысяч человек собрались в центре Лондона на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Параллельно прошла акция протеста против расизма. Правый марш вылился в стычки, в которых пострадали 26 полицейских.

Демонстрация под лозунгом «Объединим королевство» дошла до улицы Уайтхолл, вокруг которой сосредоточены главные британские правительственные учреждения. Перед ними выступила серия ораторов, в том числе американский подкастер, политический активист и бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон, а также американский техномагнат Илон Маск по видеосвязи.

В другой части британской столицы около 5 тысяч протестующих собрались на «Марш против фашизма». Он был организован группой Stand Up To Racism («дай отпор расизму»)

Хотя первая половина дня прошла в основном мирно, позже, как заявила лондонская полиция, ее сотрудники подверглись «недопустимому насилию», со стороны демонстрации Робинсона в них бросали стеклянные бутылки, файеры и другие предметы.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила «тех, кто нападал на сотрудников полиции и ранил их». «Всякий, кто принимает участие в преступной деятельности, понесет наказание по всей строгости закона», — подчеркнула она.

После 21:00 по местному времени Столичная полиция объявила, что ситуация в центре Лондона вернулась в норму. В ходе столкновений с демонстрантами пострадали 26 полицейских, четверо из них получили серьезные травмы — сломанные зубы, возможно, перелом носа, сотрясение мозга, грыжа межпозвоночного диска, травма головы, сказано в заявлении заместителя комиссара полиции Мэтта Твиста.

Произведено 25 арестов, и это только начало, добавил Твист. «Наше расследование после мероприятия уже началось, мы устанавливаем личности тех, кто участвовал в беспорядках, и они могут ожидать жестких действий полиции в ближайшие дни и недели», — заявил полицейский начальник.

Число участников марша «Объединим королевство» «превысило оценки организаторов», так что места для всех на Уайтхолле и Парламентской площади не хватало, сообщили в полиции. Некоторые из участников стали игнорировать указания полицейских и пытались прорваться в огороженные места и на часть площади, занятую их противниками.

Между двумя манифестациями полиция установила барьеры, чтобы создать «стерильную зону». Для поддержания безопасности полиция Лондона направила более 1000 своих сотрудников, а также привлекла около 500 полицейских из других регионов

Вскоре после полудня улицы вокруг вокзала Ватерлоо превратились в море британских флагов, флагов Англии (белых с красным крестом), Шотландии (синих с Андреевским крестом) и Уэльса. Толпа протестующих собралась у моста Ватерлоо.

Среди флагов можно было заметить лозунги «Остановите лодки» (с иммигрантами), «Отправьте их домой» и «Объединим королевство». Также в толпе можно было заметить активистов, выступающих против прав трансперсон.

Один мужчина нес большой деревянный крест с надписью «Покойся с миром, Чарли Кирк» в память об убитом на этой неделе американском правом активисте.

На Уайтхолле была оборудована сцена, у которой в районе обеда уже собралось несколько сотен человек. С этой сцены Томми Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, в частности, осудил недавнее решение апелляционного суда, отменившего решение нижестоящего суда о том, что соискатели политического убежища, размещенные в гостинице в Эссексе, должны быть выселены. В его изложении, это означало, что по мнению суда, права мигрантов без документов важнее прав местных жителей.

Неожиданностью стало обращение к собравшимся по видеосвязи американского миллиардера Илона Маска, который не раз высказывался в поддержку ультраправых сил в Великобритании. Он призвал к «смене правительства».

«Вы не можете, не обязаны ждать еще четыре года, или когда там следующие выборы, это слишком долго. — сказал он. — Надо что-то делать. Парламент должен быть распущен и должны быть проведены новые выборы».

Парламентские выборы в Великобритании состоялись немногим более года назад в июле 2024 года. Парламент избирается на пять лет; только премьер-министр может решить провести выборы досрочно.

Контрдемонстрация началась на Расселл-сквер значительно севернее этого места. Участники «Марша против фашизма» несли плакаты «Женщины против крайне правых», «Выступи против Томми Робинсона», «Беженцам добро пожаловать».

К 15:00 этот марш дошел до своей конечной точки — Парламентской площади, всего в нескольких сотнях метров от правого марша. Между ними расположилось полицейское оцепление. Полиция сообщила, что были попытки прорвать это оцепление, их пресекли и продолжат пресекать.

Перед демонстрациями Столичная полиция, также известная как Скотленд-Ярд, подтвердила, что не будет применять распознавание лиц в реальном времени на съемках камер наблюдения. Полиция также отметила, что марш Робинсона вызывает «особую озабоченность» среди мусульманских общин Лондона, учитывая «опыт антимусульманской риторики и случаи скандирования оскорбительных лозунгов меньшинством участников предыдущих маршей».

Клэр Хейнс, ответственная в лондонской полиции за поддержание общественного порядка, подчеркнула, что у лондонских мусульман нет необходимости менять свои планы или избегать центра города, и призвала их обращаться к полицейским, если их будут беспокоить протестующие.

«Полицейские будут принимать твердые меры в случае поведения, которое является дискриминационным или переходит грань от протеста к преступлениям ненависти», — подчеркнула Хейнс. Полиция будет действовать «без страха или предпочтений», добавила она, а протестующим следует с уважением относиться к жителям районов, через которые они проходят.

Скотленд Ярд обязал организаторов акции «Объединим Королевство» завершить ее к 18:00 по местному времени, а контрпротест – к 16:00, что соответствует заявкам, в которых было указано ожидаемое время окончания выступлений.

Робинсон вышел из тюрьмы в мае этого года. Он провел там семь месяцев за неисполнение судебного запрета на повторение ложных утверждений о сирийском беженце, который успешно привлек его к ответственности за клевету.

