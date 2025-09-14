Марш, устроенный в центре Лондона ультраправым активистом, собрал больше 100 тыс. человек

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Марш, устроенный в центре Лондона ультраправым активистом, собрал больше 100 тыс. человек

    Опубликовано:

    Марш в центре Лондона
    Марш в центре Лондона. Фото: x.com/Globupdate

    До 150 тысяч человек собрались в центре Лондона на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Параллельно прошла акция протеста против расизма. Правый марш вылился в стычки, в которых пострадали 26 полицейских.

    Демонстрация под лозунгом «Объединим королевство» дошла до улицы Уайтхолл, вокруг которой сосредоточены главные британские правительственные учреждения. Перед ними выступила серия ораторов, в том числе американский подкастер, политический активист и бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон, а также американский техномагнат Илон Маск по видеосвязи.

    В другой части британской столицы около 5 тысяч протестующих собрались на «Марш против фашизма». Он был организован группой Stand Up To Racism («дай отпор расизму»)

    Хотя первая половина дня прошла в основном мирно, позже, как заявила лондонская полиция, ее сотрудники подверглись «недопустимому насилию», со стороны демонстрации Робинсона в них бросали стеклянные бутылки, файеры и другие предметы.

    Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила «тех, кто нападал на сотрудников полиции и ранил их». «Всякий, кто принимает участие в преступной деятельности, понесет наказание по всей строгости закона», — подчеркнула она.

    После 21:00 по местному времени Столичная полиция объявила, что ситуация в центре Лондона вернулась в норму. В ходе столкновений с демонстрантами пострадали 26 полицейских, четверо из них получили серьезные травмы — сломанные зубы, возможно, перелом носа, сотрясение мозга, грыжа межпозвоночного диска, травма головы, сказано в заявлении заместителя комиссара полиции Мэтта Твиста.

    Произведено 25 арестов, и это только начало, добавил Твист. «Наше расследование после мероприятия уже началось, мы устанавливаем личности тех, кто участвовал в беспорядках, и они могут ожидать жестких действий полиции в ближайшие дни и недели», — заявил полицейский начальник.

    Число участников марша «Объединим королевство» «превысило оценки организаторов», так что места для всех на Уайтхолле и Парламентской площади не хватало, сообщили в полиции. Некоторые из участников стали игнорировать указания полицейских и пытались прорваться в огороженные места и на часть площади, занятую их противниками.

    Между двумя манифестациями полиция установила барьеры, чтобы создать «стерильную зону». Для поддержания безопасности полиция Лондона направила более 1000 своих сотрудников, а также привлекла около 500 полицейских из других регионов

    Вскоре после полудня улицы вокруг вокзала Ватерлоо превратились в море британских флагов, флагов Англии (белых с красным крестом), Шотландии (синих с Андреевским крестом) и Уэльса. Толпа протестующих собралась у моста Ватерлоо.

    Среди флагов можно было заметить лозунги «Остановите лодки» (с иммигрантами), «Отправьте их домой» и «Объединим королевство». Также в толпе можно было заметить активистов, выступающих против прав трансперсон.

    Один мужчина нес большой деревянный крест с надписью «Покойся с миром, Чарли Кирк» в память об убитом на этой неделе американском правом активисте.

    На Уайтхолле была оборудована сцена, у которой в районе обеда уже собралось несколько сотен человек. С этой сцены Томми Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, в частности, осудил недавнее решение апелляционного суда, отменившего решение нижестоящего суда о том, что соискатели политического убежища, размещенные в гостинице в Эссексе, должны быть выселены. В его изложении, это означало, что по мнению суда, права мигрантов без документов важнее прав местных жителей.

    Неожиданностью стало обращение к собравшимся по видеосвязи американского миллиардера Илона Маска, который не раз высказывался в поддержку ультраправых сил в Великобритании. Он призвал к «смене правительства».

    «Вы не можете, не обязаны ждать еще четыре года, или когда там следующие выборы, это слишком долго. — сказал он. — Надо что-то делать. Парламент должен быть распущен и должны быть проведены новые выборы».

    Парламентские выборы в Великобритании состоялись немногим более года назад в июле 2024 года. Парламент избирается на пять лет; только премьер-министр может решить провести выборы досрочно.

    Контрдемонстрация началась на Расселл-сквер значительно севернее этого места. Участники «Марша против фашизма» несли плакаты «Женщины против крайне правых», «Выступи против Томми Робинсона», «Беженцам добро пожаловать».

    К 15:00 этот марш дошел до своей конечной точки — Парламентской площади, всего в нескольких сотнях метров от правого марша. Между ними расположилось полицейское оцепление. Полиция сообщила, что были попытки прорвать это оцепление, их пресекли и продолжат пресекать.

    Перед демонстрациями Столичная полиция, также известная как Скотленд-Ярд, подтвердила, что не будет применять распознавание лиц в реальном времени на съемках камер наблюдения. Полиция также отметила, что марш Робинсона вызывает «особую озабоченность» среди мусульманских общин Лондона, учитывая «опыт антимусульманской риторики и случаи скандирования оскорбительных лозунгов меньшинством участников предыдущих маршей».

    Клэр Хейнс, ответственная в лондонской полиции за поддержание общественного порядка, подчеркнула, что у лондонских мусульман нет необходимости менять свои планы или избегать центра города, и призвала их обращаться к полицейским, если их будут беспокоить протестующие.

    «Полицейские будут принимать твердые меры в случае поведения, которое является дискриминационным или переходит грань от протеста к преступлениям ненависти», — подчеркнула Хейнс. Полиция будет действовать «без страха или предпочтений», добавила она, а протестующим следует с уважением относиться к жителям районов, через которые они проходят.

    Скотленд Ярд обязал организаторов акции «Объединим Королевство» завершить ее к 18:00 по местному времени, а контрпротест – к 16:00, что соответствует заявкам, в которых было указано ожидаемое время окончания выступлений.

    Робинсон вышел из тюрьмы в мае этого года. Он провел там семь месяцев за неисполнение судебного запрета на повторение ложных утверждений о сирийском беженце, который успешно привлек его к ответственности за клевету.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиМинюст США начал публиковать тысячи страниц из дела Джеффри ЭпштейнаВ Германии посадили мужчину, который усыплял свою жену, насиловал и снимал на видео в течение шести лет«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей». О чем говорил Путин на «прямой линии» 2025 года

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.