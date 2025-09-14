Взрыв произошел в баре в Мадриде: пострадали 25 человек

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Жанна Мусабаева
    Жанна Мусабаева
    Выпускающий редактор

    Взрыв произошел в баре в Мадриде: пострадали 25 человек

    Опубликовано:

    Взрыв в баре Мадрида
    Взрыв в баре Мадрида. Фото: x.com/gdubon007

    Из-за взрыва в баре в Мадриде пострадали 25 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Повреждены верхние этажи здания, спасатели разбирают завалы вручную, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    По данным российского издания, которое приводит перевод материалов испанских СМИ, в результате взрыва в мадридском баре пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое - в потенциально тяжелом.

    Взрыв произошел в баре Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас. Детонация затронула жилой дом над заведением, пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания.

    По предварительным данным, произошел взрыв газа.

    Вице-мэр Мадрида и уполномоченный по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям городского совета Инма Санс также прибыла на месте происшествия. Она рассказала, что в данный момент ведется расследование о причине взрыва.

    "Здание находится в сложной ситуации, особенно плиты, которые сильно пострадали, пожарная служба проводит обследование здания. Сильно пострадали как смежные помещения, так и сам бар, а также верхние этажи, особенно те, которые непосредственно над помещением и баром", - приводит ее слова издание.

    Весной мы писали, что по меньшей мере 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате крупного пожара в одном из ресторанов Китая на северо-востоке Китая.

    В этом году, 21 января, случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

    Позже стало известно, что погибли по меньшей мере 60 человек.

    До этого, в октябре прошлого года, в Анталье также случился крупный пожар - загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

    А 17 марта стало известно, что в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

    Позже полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.