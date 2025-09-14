Взрыв произошел в баре в Мадриде: пострадали 25 человек

Из-за взрыва в баре в Мадриде пострадали 25 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Повреждены верхние этажи здания, спасатели разбирают завалы вручную, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным российского издания, которое приводит перевод материалов испанских СМИ, в результате взрыва в мадридском баре пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое - в потенциально тяжелом.

Взрыв произошел в баре Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас. Детонация затронула жилой дом над заведением, пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания.

По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Вице-мэр Мадрида и уполномоченный по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям городского совета Инма Санс также прибыла на месте происшествия. Она рассказала, что в данный момент ведется расследование о причине взрыва.

"Здание находится в сложной ситуации, особенно плиты, которые сильно пострадали, пожарная служба проводит обследование здания. Сильно пострадали как смежные помещения, так и сам бар, а также верхние этажи, особенно те, которые непосредственно над помещением и баром", - приводит ее слова издание.

Весной мы писали, что по меньшей мере 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате крупного пожара в одном из ресторанов Китая на северо-востоке Китая.

В этом году, 21 января, случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

Позже стало известно, что погибли по меньшей мере 60 человек.

До этого, в октябре прошлого года, в Анталье также случился крупный пожар - загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

А 17 марта стало известно, что в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

Позже полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

