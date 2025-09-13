Новое землетрясение у побережья Камчатки: объявлена угроза цунами

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3, подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, передает NUR.KZ со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Как сообщает филиал в своем Telegram-канале, эпицентр находился в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 46,8 километра.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это был афтершок. Магнитуда сейсмособытия могла составить 7.0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

По инструментальным данным, сейсмособытие ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов до 6 баллов. Эвакуация населения не проводилась.

Также в ведомстве предупредили, что по расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами.

В населенных пунктах:

- не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу,

- не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу,

- не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Также возможен подход волны высотой не более 120 сантиметров в район мыса Маячного, Халактырского пляжа.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло 30 июля в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия. В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски была объявлена угроза цунами. Позже Русская служба Би-Би-Си писала, что вулкан Крашенинникова на полуострове проснулся впервые за более чем 500 лет - вероятно, в результате сейсмической активности, последовавшей за мощным землетрясением. Также стало известно, что после подземных толчков часть Камчатки сдвинулась на два метра.

