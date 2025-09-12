Российские дроны в Польше. Как проявила себя система ПВО стран НАТО?

Командование объединёнными силами НАТО в Европе заявило, что не собирается объявлять об изменениях в составе сил Альянса на восточноевропейском направлении в ответ на пересечение польской границы российскими беспилотниками.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию стран-членов Североатлантического альянса на беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши «очень успешной».

«Я считаю, что прошлой ночью было показано, что мы способны защитить каждый дюйм территории НАТО, включая, разумеется, ее воздушное пространство», — ответил генсек на вопрос корреспондента Reuters о способности систем ПВО военного блока защититься от такой новой угрозы, как дроны.

Но далеко не все европейские политики разделяют оптимизм Рютте.

«Европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО сработала, но, конечно, не так хорошо, как следовало бы, чтобы своевременно предотвратить проникновение такого количества беспилотников в воздушное пространство Польши. Это вызовет дискуссии в НАТО и Евросоюзе», — считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

По данным немецкого издания Bild, авиация НАТО потратила более миллиона долларов, чтобы сбить дешёвые дроны, залетевшие в Польшу: подняла в воздух современные боевые самолёты и использовала дорогостоящие авиационные ракеты. При этом сбита лишь малая часть от официально заявленного числа российских БПЛА, пересекших польскую границу.

Можно ли судить о возможностях противовоздушной обороны Польши и стран НАТО в целом по итогам инцидента, который произошёл в ночь на среду?

Поиски продолжаются

По данным польских властей, налёт российских беспилотников продолжался с 23:30 вторника до 6:30 среды по местному времени. Они пересекли польскую границу во время очередной ракетно-дроновой атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Туск заявил, что беспилотников-нарушителей было 19. По его информации, три-четыре были сбиты, ещё три-четыре, по всей видимости, разбились сами. На данный момент найдены обломки 16 дронов на территории пяти воеводств, преимущественно близ восточных границ Польши, но по меньшей мере два залетели довольно далеко на север и в центр страны — более чем на 200 км от границы.

Были ли среди них дроны с мощной боевой частью, пока неизвестно. На всех опубликованных фотографиях видны не ударные БПЛА, а дроны-обманки «Гербера».

Сильных взрывов, которые могла вызвать детонация боевой части российской «Герани» (иранской версии Shahed-136), не зафиксировано. Один БПЛА (или его обломки) упал на жилой дом, предположительно, разрушив крышу и автомобиль, о пострадавших информации нет.

Кроме того, в среду представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщила об обнаружении фрагментов ракеты неустановленного происхождения. Однако представитель оперативного командования Вооружённых сил Польши Яцек Горышевский заявил, что это могут быть обломки ракеты-перехватчика, выпущенного силами ПВО.

Военная реакция НАТО

Аппарат премьер-министра Дональда Туска проинформировал, что в предполагаемый район вторжения российских беспилотников были направлены два польских истребителя F-16, а также вертолёты Ми-24, Ми-17 и S-70 Black Hawk.

В операции участвовали и базирующиеся в Польше два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Судя по общедоступным данным слежения за полётами, в воздух был поднят также один польский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) Saab-340 AEW&C, чей радар способен обнаруживать небольшие низколетящие беспилотники.

Кроме того, командование НАТО подтвердило взлёт самолёта ДРЛОУ военно-воздушных сил Италии, сделанного на базе бизнес-джета Gulfstream G-550, а также как минимум одного многоцелевого транспортного самолёта-заправщика A-330 MRTT.

Были приведены в боевую готовность и развёрнутые в Польше немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot. Источник в НАТО сообщил Reuters, что они обнаружили беспилотники своими радарами, но не атаковали их.

Широкими возможностями наземной ПВО располагают и Вооружённые силы Польши, но об их действиях информации нет.

В сети появилось неверифицированное видео, на котором, как утверждается, истребитель F-16 ВВС Польши сбивает российский беспилотник.

Распространилась также фотография фрагмента авиационной ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-7 (AMRAAM), которой якобы был сбит один из беспилотников. Официальных подтверждений подлинности фотоснимка нет. Экспортная цена такой ракеты начинается от 1 миллиона долларов. Теоретически, ракеты AIM-120 могли использовать как F-16, так и F-35.

Издание Bild утверждает, что российские дроны были сбиты другими ракетами — AIM-9 Sidewinder. Они предназначены для ближнего боя и стоят дешевле — старые от 15 тыс. долларов, самые современные — около 600 тысяч.

Всего таких ракет, по данным Bild, использовали три.

При этом стоимость нарушивших границу беспилотников исчисляется несколькими тысячами евро за штуку. Очевидно, что регулярное использование боевых истребителей и дорогих авиационных ракет для уничтожения дронов бессмысленно.

Но можно ли утверждать, что первая реакция сил ПВО Польши и стран НАТО на вторжение группы дешёвых БПЛА была неадекватной — чрезмерной и в то же время малоэффективной?

С одной стороны — да, можно

Сбить один дрон из пяти, а то и меньше — результат провальный, хорошо ещё, что это оказались дроны-обманки, а не начинённые взрывчаткой и запрограммированные на атаку по важному объекту ударные беспилотники.

Воюющая Украина сбивает в среднем 80-90% атакующих её дронов — при том, что ей приходится почти ежедневно отражать налёты сотен, а не двух десятков. Это тоже не идеальный результат, зато достигается он куда более дешёвыми средствами, чем высокоточные ракеты.

Но и ВСУ научились этому не с первого налёта. Им пришлось практически с нуля создавать структуру эшелонированной противодронной обороны с мобильными огневыми группами и спецоборудованием для обнаружения и уничтожения малоразмерных низколетящих целей на огромной площади.

Украина постоянно совершенствует методы и ищет новые технологические решения для противодействия российским дроновым атакам. На днях стало известно о начале совместного украинско-британского производства дронов-перехватчиков Project Octopus — их планируют выпускать по тысяче в месяц. Они намного дешевле, чем ракеты ПВО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал украинские противодроновые системы лучшими, так как они проверены в реальных боевых условиях, и заявил, что Варшава наладит сотрудничество с Киевом в их разработке: «Мы уже договорились о прямых переговорах в ближайшие часы и обмене опытом с украинской стороной».

Не всё измеряется деньгами

Но что касается первой реакции боевых подразделений армии Польши и стран НАТО на нарушение границы беспилотниками — здесь не имеет значения тип и принадлежность летательных аппаратов, — то она выглядит вполне стандартной.

Взлетели дежурные боевые группы, дислоцированные на разных аэродромах — это обычная практика в ситуации, когда масштаб угрозы неясен.

Как правило, серьёзные войны начинаются с массированных ударов, которые часто следуют волнами в первые часы или дни. Тут всё относительно просто — атакующая сторона стремится подавить силы противника, обороняющаяся старается отбить натиск и перейти в контратаку.

Материальные затраты на первых этапах военного конфликта, а уж тем более приграничного инцидента, обычно не служат основанием для претензий к военным. Противоборствующие стороны к этому готовы, запасы для этого есть. Главное — не пропустить первый, сокрушительный удар.

Три дорогие ракеты на три фанерных дрона при ограниченном или случайном налёте — это вполне допустимо, за это никто не спросит. Возможно, эти ракеты уже пора было или скоро надо было списывать и утилизировать.

Но в случае более серьёзной опасности командование НАТО могло отреагировать и резче.

Отдельно обращает внимание взлёт как минимум одного самолёта-заправщика A-330 MRTT. Это значит, что силы быстрого реагирования НАТО были готовы применить и ударные самолёты дальнего радиуса действия, — а иначе зачем бы им потребовалась дозаправка в воздухе.

*Власти России включили Илью Абишева в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.